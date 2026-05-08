Descubrimiento histórico: encuentran un sable que podría cambiar el rol militar de Manuel Belgrano

Hallazgo histórico: encuentran un sable que podría cambiar el rol militar de Manuel Belgrano.

Entre muchas cosas, Manuel Belgrano es recordado por liderar las Expediciones de la Banda Oriental y crear la bandera argentina. Sin embargo, un reciente hallazgo en Candelaria, Misiones, podría cambiar lo que se conoce sobre el rol militar del prócer.

Se trata de un sable curvo que fue hallado durante una inspección arqueológica dentro de un recorrido conocido como la Ruta Belgraniana. En concreto, se encontró a metros de una trinchera del siglo XIX, señalada como un espacio utilizado como cuartel durante las campañas al Paraguay.

Cómo es el sable que hallaron en Misiones y puede cambiar la historia de Belgrano

El sable cuenta con una hoja curva, empuñadura de bronce y rasgos de modelos europeos utilizados durante los primeros años del silgo XIX. El hallazgo fue realizado en 2025 y la sospecha de los especialistas es que perteneció a una persona de un alto rango, aunque es no implica exactamente que haya pertenecido al prócer.

El sable es de hoja curva y cuenta con una empuñadura de bronce.

Actualmente, la pieza se encuentra en el Museo Regional Aníbal Cambas (Posadas) donde se realizan estudios de laboratorio y conservación. El objetivo es estudiar su aleación metálica, el diseño del plomo y otras características para confirmar su procedencia.

El director del museo, Jorge Ayala, explicó que el sable guarda similitudes con los utilizados por oficiales del Ejército del Norte. Por lo que, si no perteneció a Belgrano, puede haber sido de algún soldado cercano al prócer.

¿Qué cambio puede representar para la historia de Manuel Belgrano?

En caso de haber pertenecido a Belgrano, el sable pone en discusión una parte de la historia del prócer ya que muestra su paso por el Litoral y pone en discusión sus batallas más conocidas en el Norte, al revalorizar su papel en Misiones.

Si el arma perteneció al prócer completa su figura militar y le da más fuerza, ya que suele ser reducido a la creación de símbolos patrios. Si se confirma su vínculo directo se transformará en una pieza de valor único para la historia, la arqueología y la identidad nacional.