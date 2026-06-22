Cada rincón de Argentina cuenta con un importante pedazo de nuestra historia, aquella que inició a principios del siglo XIX. Este es el caso de San Pedro Norte, un pueblo cordobés ubicado a 177 kilómetros de la ciudad capital que cuenta con la Posta San Pedro Viejo, por la que pasaron próceres como el General San Martín y Manuel Belgrano.

Hoy la posta es propiedad de María del Pino Zapiola, una mujer de 67 años que dejó su vida en Buenos Aires para trasladarse a Córdoba y vivir en esta imponente estancia, la misma que utilizaron aquellas figuras emblemáticas en sus diferentes viajes durante las guerras por la independencia.

De acuerdo a reportes históricos, paraban en estos sitios -dispuestos cada 30 o 40 kilómetros- para arreglar herraduras, comer y alimentar a sus mulas. Algunos de los militares, incluso, dormían en las postas y a la mañana continuaban con su recorrido.

Del Pino no solo habita aquí sino que, también, hace 25 años edificó en parte del terreno "Casa del Roble", un pequeño complejo de posadas totalmente restaurado para los visitantes que quieran pasar uno o varios días en esta región que forma parte, además, del Camino Real al Alto Perú, es decir, la ruta que une el puerto de Buenos Aires con lo que hoy es Bolivia.

"Aquí se cocinó la historia de nuestro país. Mucho de lo que se decidió en Tucumán se acordó unos días antes acá", explicó en diálogo con La Nación. Las habitaciones tanto de la estancia de Del Pino como las del hostal Casa del Roble poseen paredes de adobe y conservan un estilo colonial como pocas veces visto.

En San Pedro Viejo está también ubicada la Capilla, que lleva el mismo nombre y que se fundó entre 1650 y 1690, siendo así una de las iglesias más antiguas de toda la provincia de Córdoba. Actualmente, la rodea una laguna con patos y gran vegetación.

Dónde queda la Posta de San Pedro Viejo

La posta se encuentra a tan solo cinco kilómetros del pueblo de San Pedro Viejo y a la cual se accede a través de la Ruta Provincial 18, un camino íntegramente de tierra. Quienes han visitado la popular posta recomiendan, por supuesto, dar un paseo por la localidad. Entre los atractivos más importantes de San Pedro Norte están:

El Circuito Histórico con una visita obligada a la Iglesia Nuestra Señora de la Merced.

El cementerio local que posee siete tumbas verticales edificadas en diferentes siglos.

El balneario municipal, ideal para pasar el día.

Desde Córdoba Capital a la Posta de San Pedro Viejo hay exactamente 185 kilómetros. En auto, el viaje por Ruta Nacional 9, Ruta Nacional 60 y finalmente tomando el Camino Real, tiene una duración de casi 3 horas.