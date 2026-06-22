Córdoba es -junto a Salta, Mendoza, Buenos Aires, Misiones y Río Negro- una de las provincias más turísticas de toda la Argentina. Entre los destinos visitados se encuentran Villa General Belgrano, Carlos Paz y La Cumbre, aunque otros sitios menos conocidos también merecen una oportunidad en el itinerario de los visitantes del distrito. San Pedro Norte es uno de ellos. Se trata de una localidad, ubicada al norte perteneciente al Departamento de Tulumba, que se caracteriza por su innumerable cantidad de construcciones coloniales.

A una distancia de 177 kilómetros de la ciudad de Córdoba, San Pedro Norte destaca por encontrarse sobre el reconocido Camino Real al Alto Perú. Esta, sin dudas, es una oportunidad para entrar en contacto con nuestra historia y la de figuras emblemáticas como San Martín, Manuel Belgrano, Facundo Quiroga, Gregorio Aráoz de Lamadrid y el general Juan Lavalle, que pasaron por esa zona a principios del siglo XIX durante las guerras por la independencia.

El "Circuito Histórico", la joya de San Pedro Norte

El recorrido recomendado para hacer, en primera instancia, en San Pedro Norte es el del Circuito Histórico en donde se visita la Capilla y Posta de San Pedro Viejo, una de las iglesias más antiguas de Córdoba, erigida entre los años 1650 y 1690. Cabe aclarar que si bien hoy está en un predio privado, se permite la llegada de turistas.

También se suele visitar la Iglesia Nuestra Señora de la Merced de estilo colonial y con algunos toques neogóticos. Se encuentra en el centro de San Pedro Norte frente a la plaza principal y se fundó hace más de 200 años. Es reconocida por su enorme cruz dispuesta en una de las estructuras de la parroquia. Otro interesante punto para conocer en este pueblo es el cementerio local que llama la atención por sus curiosas tumbas verticales.

Bodegas, gastronomía y balneario municipal: más actividades para hacer en San Pedro Norte

La localidad cordobesa de San Pedro Norte no solo se caracteriza por sus atractivos históricos, también tiene mucho para dar en cuanto a gastronomía, por ejemplo. Los ciudadanos locales recomiendan a los visitantes probar productos como el dulce de leche, pastel cambray, arrope y otros típicos platos de campo en las Ferias Regionales. Además, en el pueblo, se encuentra la Bodega del Gredal, ideal para hacer degustaciones y visitas guiadas.

Por último, San Pedro Norte tiene un Balneario Municipal sumamente concurrido por turistas, ya que ofrece un espacio con pileta, canchas de fútbol, básquet, vóley y hasta una proveeduría, convirtiéndolo en un lugar perfecto para pasar un día de campo en las épocas más calurosas.