Está cerca de los lugares más turísticos, pero destaca por su tranquilidad: el pueblito de Córdoba perfecto para una escapada.

Lejos de la vida activa de Carlos Paz o de la cantidad de turismo en Mina Clavero, hay una localidad de Córdoba que es perfecta para rodearse de naturaleza y vivir una escapada única, pero muy pocas personas la conocen. Acá se puede aprovechar el paisaje imponente de las sierras, hacer un recorrido gastronómico e incluso aprovechar la cultura local con su amplia propuesta de artesanías.

Se trata de Villa Giardino, ubicada dentro del departamento de Punilla, justo en medio de La Falda y La Cumbre, dos ciudades muy demandadas por el turismo. Así, esta localidad no solo destaca por su paisaje serrano y gran cantidad de actividades para "desconectar de la rutina", sino también por su tranquilidad fuera del turismo masivo.

Para los más clásicos, esta ciudad ofrece un amplio abanico de actividades: se puede pasar el día en el río y luego ir a pasear por el camino de los artesanos, una propuesta con 9 kilómetros de extensión que une la villa con La Cumbre. Allí se pueden encontrar productos regionales, talleres de cerámica o cuchillos, tejidos e incluso algunas casa donde probar la gastronomía local, tanto dulce como salada.

Por otro lado, si se buscan opciones de turismo diferentes, también hay una agenda espacial. Por ejemplo, se puede visitar la reserva ecológica El Portocelo, el balneario y camping municipal, o el escondido arroyo Los Quimbaletes. También se puede subir al antiguo Molino de Thea, desde donde se observa el cauce del río Grande de Punilla y ofrece una vista panorámica de la ciudad.

Cómo llegar a Villa Giardino desde Córdoba

Villa Giardino se encuentra aproximadamente a 80 kilómetros de Córdoba capital, es decir, a una hora y media en auto. El acceso tiene dos alternativas: tomar la ruta E53 hasta el Camino del Cuadrado y conectar con la RN 38, o bien salir por la autopista hacia Carlos Paz y desde allí continuar por la misma RN 38.

Para quienes no cuenten con vehículo propio, también se puede ir en colectivo de larga distancia opte por ir en colectivo: la empresa Ersa, con salidas regulares desde la Terminal de Córdoba. El viaje dura aproximadamente una hora y media.