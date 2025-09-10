Cerros, ríos y bosques de estilo europeo: el pueblo cordobés que es furor

Si sos de los que planifica escapadas de fin de semana para cortar con la rutina y conocer lugares nuevos, en el Valle de Calamuchita existe una opción poco conocida y con una historia muy interesante. Se trata de Villa Alpina, un pequeño pueblo de menos de 500 habitantes con paisajes increíbles que parecen sacados de Europa.

Todos los viajeros que pasan por Villa Alpina destacan su tranquilidad y postales, caracterizadas por la belleza del cauce del río Los Reartes que entrecruza el pueblo. El agua cristalina y la gran riqueza de especies de árboles son sus principales detalles distintivos.

Un pueblo lleno de árboles y de historia

Si a la escapada queremos sumarle un costado cultural para conocer los antepasados del territorio, Villa Alpina tiene una historia muy interesante para que podamos descubrir. Para muchos viajeros la historia de los pueblos es sumamente relevante a la hora de conocerlos y en este caso no es un dato menor.

Los primeros pobladores de la Villa llegaron en el año 1946, encabezados por los Storch, una familia que instaló una estancia y compró 150 hectáreas. Con el correr de los años, otras familias ingresaron a la región y comenzaron a plantar las especies de árboles que hoy distinguen el paisaje de la localidad.

Por los rincones de la Villa, es posible observar múltiples ejemplares de pinos, abedules, sauces, robles, eucaliptos y álamos.

Qué planes podés hacer en Villa Alpina

Sin lugar a dudas, el río Los Reartes que atraviesa el pueblo es la gran estrella. Ofrece lugar para compartir actividades al aire libre o para hacer picnics en la playa. También para disfrutar de la pesca deportiva de truchas y para pasar una jornada deportiva a puro trekking con senderos robustos y caminos sinuosos.

Las vistas panorámicas del Valle de Calamuchita desde la Villa son inolvidables. Cada una de las caminatas ofrece un punto de vista mejor al anterior y estos miradores, son ideales para sacar fotos o simplemente para contemplar la tranquilidad y el silencio en la naturaleza.

Así que, ya lo saben. Si están buscando un nuevo destino para hacer una escapada de pocos días por las provincias de nuestro país, Córdoba ofrece esta opción estilo europeo que no tiene nada que envidiarle a los paisajes más hermosos del mundo. Villa Alpina es la combinación perfecta de historia, naturaleza, aire libre, postales serranas y riqueza cultural.