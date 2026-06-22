Fue la infancia de muchos: conmoción en Telefe por la muerte de una de sus figuras.

El mundo de la lucha libre argentina atraviesa horas de profundo dolor tras conocerse la muerte a los 57 años de Pablo Christian Más Albert, el reconocido luchador que alcanzó la popularidad gracias a su personaje del Teniente Steve Murphy en el exitoso ciclo televisivo de Telefe 100% Lucha.

La noticia fue confirmada este sábado 21 de junio por Norberto Adrián Fernández, más conocido como Vicente Viloni, uno de sus grandes amigos y compañero dentro del ring. Rápidamente, la información comenzó a multiplicarse entre fanáticos y referentes del ambiente, quienes recordaron la trayectoria del luchador.

Hasta el momento no trascendieron detalles oficiales sobre las causas del fallecimiento. Sin embargo, seguidores del artista señalaron que atravesaba algunos inconvenientes de salud desde hacía un tiempo.

El emotivo mensaje de Vicente Viloni

Viloni fue uno de los primeros en despedir públicamente a Más Albert. A través de sus redes sociales compartió una imagen junto a él y expresó su dolor. "Lo siento tanto amigo mío... No tengo palabras, estoy destrozado. Que Dios te cuide allá arriba. Ya no es lo mismo para mí. Se va parte de mi vida", escribió el exluchador.

Fue la infancia de muchos: conmoción en Telefe por la muerte de una de sus figuras.

En el mismo posteo agregó: "Solo queda el consuelo de que nos volveremos a ver en el ring de los cielos y vamos a demostrarle a los ángeles lo que es la lucha libre".