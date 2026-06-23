Israel introdujo de contrabando sistemas Starlink en Irán, según ex primer ministro Bennett

Por Alexander Cornwell y Steven Scheer
JERUSALÉN, 23 jun (Reuters) - Un ex primer ministro israelí reconoció el martes que Israel introdujo de contrabando receptores de Internet de Starlink en Irán para ayudar a los manifestantes antigubernamentales, aunque señaló que el Gobierno del primer ministro Benjamin Netanyahu no llevó a cabo esos planes.
Naftali Bennett, primer ministro entre 2021 y 2022, dijo en la Cumbre de Política Internacional JNS, celebrada en Jerusalén, que puso en marcha un "proceso para adquirir y introducir de contrabando en Irán decenas de miles de receptores Starlink que permitirían mantener la conexión a Internet y a las redes sociales".
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Starlink, propiedad de la empresa de Elon Musk SpaceX , ofrece conexiones a Internet por satélite. Irán ya había acusado antes a Israel y Estados Unidos de introducir de contrabando estos dispositivos para socavar su seguridad. Starlink no tiene licencia para operar en Irán, pero Musk afirmó con anterioridad que el servicio está activo en ese país.
Bennett afirmó que los dispositivos tenían como objetivo permitir a los manifestantes coordinarse y, en última instancia, derrocar al Gobierno iraní.
"Por desgracia, el actual e incompetente Gobierno israelí dejó de hacerlo", afirmó. "Y cuando se produjeron las protestas, esa infraestructura ya no estaba disponible".
La oficina de Netanyahu no respondió de inmediato a las preguntas sobre las declaraciones de Bennett y SpaceX no estuvo disponible para hacer comentarios fuera del horario laboral estadounidense.
Las autoridades iraníes han bloqueado el acceso público a Internet durante los periodos de disturbios, incluidas las protestas mortales que se extendieron por todo el país en enero y a lo largo de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán que comenzó a finales de febrero.
Reuters ya había informado anteriormente de que algunos iraníes recurrieron a Starlink durante los cortes de Internet.
(Editado en español por Carlos Serrano)