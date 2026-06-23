Ilustración fotográfica con la silueta de Elon Musk y el logotipo de Starlink.

Por Alexander Cornwell ​y Steven Scheer

JERUSALÉN, 23 jun (Reuters) - Un ex primer ministro israelí reconoció el martes ‌que Israel introdujo de ‌contrabando receptores de Internet de Starlink en Irán para ayudar a los manifestantes antigubernamentales, aunque señaló que el Gobierno del primer ministro Benjamin Netanyahu no llevó a cabo esos planes.

Naftali Bennett, primer ministro entre 2021 y ​2022, dijo en ⁠la Cumbre de Política Internacional JNS, celebrada ‌en Jerusalén, que puso en marcha ⁠un "proceso para adquirir y introducir ⁠de contrabando en Irán decenas de miles de receptores Starlink que permitirían mantener la conexión a ⁠Internet y a las redes sociales".

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Starlink, ​propiedad de la empresa de Elon ‌Musk SpaceX , ofrece conexiones ‌a Internet por satélite. Irán ya había ⁠acusado antes a Israel y Estados Unidos de introducir de contrabando estos dispositivos para socavar su seguridad. Starlink no tiene licencia ​para operar ‌en Irán, pero Musk afirmó con anterioridad que el servicio está activo en ese país.

Bennett afirmó que los dispositivos tenían como objetivo permitir a los ⁠manifestantes coordinarse y, en última instancia, derrocar al Gobierno iraní.

"Por desgracia, el actual e incompetente Gobierno israelí dejó de hacerlo", afirmó. "Y cuando se produjeron las protestas, esa infraestructura ya no estaba disponible".

La oficina de Netanyahu no respondió de inmediato a las preguntas sobre ‌las declaraciones de Bennett y SpaceX no estuvo disponible para hacer comentarios fuera del horario laboral estadounidense.

Las autoridades iraníes han bloqueado el acceso público a Internet durante los periodos de disturbios, ‌incluidas las protestas mortales que se extendieron por todo el país en enero y a lo largo ‌de la ⁠guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán que comenzó a finales ​de febrero.

Reuters ya había informado anteriormente de que algunos iraníes recurrieron a Starlink durante los cortes de Internet.

(Editado en español por Carlos Serrano)