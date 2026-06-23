PNC de ANSES: cuánto cobran de aumento en julio 2026 las Pensiones No Contributivas

Pensiones con aumento en julio

Los beneficiarios de las Pensiones No Contributivas (PNC) que paga la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) recibirán en julio de 2026 un nuevo aumento en sus haberes. La actualización será del 2,1%, en línea con la inflación de mayo informada por el INDEC y de acuerdo con el esquema de movilidad vigente.

La mejora alcanzará a las pensiones por invalidez, vejez y madres de siete hijos o más, que además continuarán percibiendo el bono extraordinario destinado a los sectores de menores ingresos.

ANSES: cuánto cobran las PNC en julio de 2026

Con el incremento previsto para julio, las Pensiones No Contributivas por invalidez y vejez pasarán a cobrar un haber de aproximadamente $288.392,53. A ese monto se suma el bono extraordinario de $70.000, por lo que el ingreso total alcanzará los $358.392,53.

Por su parte, las beneficiarias de las Pensiones No Contributivas para madres de siete hijos o más percibirán un monto equivalente al de la jubilación mínima, por lo que con el bono incluido cobrarán alrededor de $481.989,33.

ANSES: cuánto aumentan las PNC

Quiénes cobran el bono de $70.000

El refuerzo extraordinario está destinado a los beneficiarios con menores ingresos del sistema previsional y alcanza a:

Titulares de Pensiones No Contributivas por invalidez.

Titulares de Pensiones No Contributivas por vejez.

Madres de siete hijos o más que perciben una PNC.

Beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).

Jubilados y pensionados que cobran haberes mínimos.

El bono se acredita automáticamente junto con el haber mensual y no requiere realizar ningún trámite adicional.

Cuándo cobran las Pensiones No Contributivas en julio

ANSES informará el calendario oficial de pagos para julio en los próximos días. Como ocurre habitualmente, las fechas estarán organizadas según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) de cada beneficiario.

La actualización de julio surge de la fórmula de movilidad vigente, que ajusta mensualmente jubilaciones, pensiones y asignaciones sociales tomando como referencia la inflación registrada dos meses antes. Con el IPC de mayo ubicado en 2,1%, las prestaciones previsionales volverán a incrementarse en julio, manteniendo el esquema de actualizaciones mensuales implementado por el Gobierno.

Cuánto cobran de aumento las PNC

Cómo consultar la liquidación en Mi ANSES

Los titulares de la PUAM y las PNC pueden verificar el detalle de sus haberes desde la plataforma Mi ANSES. Para ingresar es necesario contar con la Clave de la Seguridad Social. El bono extraordinario continuará vigente durante todo el mes próximo.

Una vez dentro del sistema, se puede consultar la liquidación completa, incluyendo el monto básico, bonos, asignaciones familiares en caso de corresponder y los descuentos vinculados a la cobertura de salud. Esta herramienta también permite revisar fechas de pago, datos personales y realizar distintos trámites sin necesidad de asistir a una oficina.