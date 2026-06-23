Asociación de tenistas pide más voz tras suspensión de Vondrousova por dopaje

Imagen de archivo de la tenista checa Marketa Vondrousova durante su partido de cuarta ronda contra la kazaja Elena Rybakina en el Abierto de Estados Unidos, en Flushing Meadows, Nueva York, EEUU.

La sanción de cuatro ​años impuesta a la excampeona de Wimbledon Marketa Vondrousova por no presentarse a un control antidopaje motivó un llamado de la Asociación de Jugadores Profesionales de Tenis (PTPA) para que las ‌autoridades antidopaje den a los jugadores mayor ‌voz en las normas relativas a los controles.

A Vondrousova se le impuso la suspensión el lunes, después de que la Agencia Internacional para la Integridad del Tenis (ITIA) afirmara que la checa no entregó su muestra cuando se lo notificó un agente de control antidopaje durante un intento de control fuera de competición en su domicilio en diciembre.

La tenista, de 26 años, declaró en abril que había llegado "a un punto de ruptura tras meses de estrés físico y mental" y añadió que la llegada de un ​agente a las 20:15 horas ⁠exigiendo un control inmediato le había parecido una grave intromisión en su privacidad.

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Las autoridades antidopaje de ‌este deporte han tenido que hacer frente a las críticas después de que jugadores ⁠de alto nivel como Jannik Sinner e Iga Swiatek eludieran ⁠largas sanciones por dar positivo en controles antidopaje, y la PTPA instó a que se diera más peso a la opinión de los deportistas en las normas que les rigen.

"Sin pronunciarnos sobre la culpabilidad ⁠o la inocencia: una suspensión de cuatro años para una jugadora que nunca ha dado ​positivo y que afirmó temer por su seguridad cuando una persona no ‌identificada llamó a su puerta a altas horas ‌de la noche debería hacer reflexionar a este deporte", afirmó la PTPA en un comunicado.

"Defendemos los ⁠controles antidopaje. Pero los jugadores merecen tener una voz real en las normas que les rigen", señaló.

El año pasado, la PTPA presentó una demanda contra los organismos reguladores del tenis, acusándolos de violar los derechos de privacidad de los jugadores con controles antidopaje aleatorios.

Desde que el tenis quedó sujeto al código ​de la Agencia ‌Mundial Antidopaje, sus normas se han alineado con un sistema que se aplica a los deportistas de todas las disciplinas, y la ITIA afirma que los casos se resuelven en función de los hechos y las pruebas, no del nombre, la clasificación o la nacionalidad del jugador.

"Entendemos que el proceso de control es incómodo y reconocemos que supone una ⁠carga adicional para los jugadores, cuyo trabajo ya conlleva un alto nivel de presión y escrutinio, pero es esencial para proteger la competencia leal", declaró Karen Moorhouse, directora ejecutiva de la ITIA, en un comunicado.

PREOCUPACIONES DE SEGURIDAD

El caso de Vondrousova también ha reavivado las preocupaciones en torno a la seguridad y la privacidad de las jugadoras durante los controles fuera de competición, especialmente cuando las visitas se producen en sus domicilios fuera del horario habitual, una cuestión que la propia tenista destacó.

La campeona de Wimbledon de 2023 afirmó que no abrió ‌la puerta al agente, alegando el temor que le provocó el ataque con arma blanca sufrido en 2016 por su compatriota checa Petra Kvitova en su propia casa. Sin embargo, Moorhouse afirmó que los procedimientos están diseñados para proteger a los jugadores.

"La seguridad y el bienestar de los jugadores y de nuestros controladores son realmente importantes para nosotros. Nuestros controladores están bien formados, son profesionales y el género del testigo de ‌la prueba siempre coincide con el del jugador", afirmó.

"Llevan su identificación en todo momento, y los jugadores pueden verificar su identidad por otros medios si alguna vez tienen dudas", agregó.

Moorhouse añadió que un tribunal independiente respaldó en última ‌instancia el principio de que ⁠los controles sorpresa son esenciales para proteger el deporte limpio.

"Este caso es un importante recordatorio de que los jugadores pueden ser sometidos a controles en cualquier momento ​y en cualquier lugar, y que negarse a ello conlleva un riesgo significativo", afirmó.

Vondrousova, exnúmero seis del mundo y que no ha competido desde enero debido a una lesión en el hombro, puede recurrir la sanción ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo.

Con información de Reuters