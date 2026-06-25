Egipto se centra en el fútbol en medio de las celebraciones del Orgullo, dice DT Hassan

FOTO DE ARCHIVO. Copa Mundial de la FIFA 2026 - Grupo G - Nueva Zelanda vs Egipto

Egipto está centrado en el fútbol, a pesar de las quejas de su federación y de Irán por la decisión de ‌los organizadores locales de ‌designar el partido como el "Partido del Orgullo" de Seattle, dijo el jueves el seleccionador Hossam Hassan.

El ganador del partido del viernes podría liderar el Grupo G, dependiendo del resultado entre Bélgica y Nueva Zelanda, pero los preparativos se han visto dominados por el hecho de que dos países en los que la homosexualidad está tipificada como delito hayan quedado ​emparejados para disputar este ⁠encuentro.

Tanto Egipto como Irán se opusieron tras el sorteo de diciembre, ‌aunque la FIFA -que sostiene que lo que ocurre fuera ⁠del estadio es competencia de las ciudades ⁠anfitrionas- ha confirmado que se permitirá a los aficionados llevar banderas arcoíris al partido del Mundial.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

El seleccionador egipcio, Hassan, no respondió directamente cuando se ⁠le preguntó por las celebraciones del Orgullo de Seattle, que coinciden ​con el partido, y dijo que todos estaban ‌centrados en el fútbol.

"La FIFA, por ‌supuesto, se encarga de la parte organizativa", dijo Hassan a los ⁠periodistas. "Tenemos a nuestra Federación Egipcia de Fútbol, que se ocupa de gestionar esos asuntos".

"A nosotros nos preocupa el fútbol sobre el terreno de juego. Reiteramos nuestro respeto por las normas y el juego limpio que ​todos deben ‌cumplir, así como por cualquier directriz establecida por la FIFA".

"NUEVA VERSIÓN" DE SALAH

Hassan también se negó a hacer comentarios del seleccionador iraní, Amir Ghalenoei, quien dijo que las restricciones de viaje -ya suavizadas- los convertían en el "equipo más oprimido" del torneo.

"Todas y ⁠cada una de las selecciones nacionales tienen derecho a participar en el torneo y a recibir un trato igualitario, y la FIFA realiza un enorme esfuerzo para ofrecer a todos las mismas oportunidades y garantizar el respeto y el juego limpio", dijo Hassan.

Las esperanzas de la afición egipcia recaen, como siempre, en gran medida en su emblemático capitán, Mohamed Salah, quien fue fundamental ‌en la primera victoria de los Faraones en el Mundial frente a Nueva Zelanda, desempeñando un papel central relativamente nuevo.

A Salah le falta un solo gol para convertirse en el máximo goleador histórico de Egipto, y compartiría el récord con el propio Hassan, pero este último hizo hincapié en ‌la importancia del equipo de cara al "partido de alto riesgo" del viernes.

"No lo apostamos todo a una o dos estrellas, confiando simplemente en que nos den ‌la victoria", dijo ⁠Hassan.

El seleccionador añadió que la posición central de Salah le da más libertad al delantero.

"Creo que, en estos momentos, ​estamos ante una nueva versión de Mo Salah. Juega en una nueva posición, juega con mucha libertad y de una forma muy creativa", dijo.

Con información de Reuters