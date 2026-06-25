Fue participante del Bailando, se alejó de Tinelli y llegó al cine como bailarina de cabaret: "El desnudo no me costó"

Magui Bravi estrenó la película Hotline, con dirección de Lucas Nicotti.

Magui Bravi saltó a la popularidad tras su participación en los realities Soñando por Bailar 2 y Bailando por un sueño, producidos por Marcelo Tinelli y Laflia, y a más de una década de su participación en los certámenes dio un vuelco 180° a su carrera y se animó a debutar como actriz de cine. En los últimos días estrenó Hotline, una película de terror que le propuso varios desafíos en el trabajo con su cuerpo.

Hotline está ambientada en Buenos Aires, a fines de los 80. La película sigue a Malena, quien lleva una doble vida: de noche, es bailarina en un cabaret; de día, contesta llamadas para una línea erótica telefónica. La ciudad está amenazada por una serie de brutales asesinatos reportados en la radio y la televisión. "Una llamada rompe la rutina de Malena. No es un cliente buscando fantasía, sino una voz escalofriante al otro lado de la línea. Un hombre se revela con calma como el notorio asesino de la ciudad. Relata detalles específicos y horribles de sus crímenes pasados y le susurra una aterradora certeza: Malena es la siguiente", reza la sinopsis de la película que ya puede verse en salas de cine.

Con dirección de Lucas Nicotti, Hotline se completa con las actuaciones de Demian Salomón, María Eugenia Rigon, Pablo Pinto, Germán Baudino, Ezequiel Rodriguez, Darío Levy y Agustín Olcese. Según recoge un comunicado de prensa, la actuación de Magui Bravi le valió los reconocimientos a Mejor Actriz de Largometraje en Stockholm City Film Festival y London Women Film Festival. La película también obtuvo el premio a Best Horror Film en Kyoto Cinematica Film Festival y Chalachitra International Film Awards.

Las escenas de desnudo que desafiaron a Magui Bravi

Una de las particularidades de la película es su contenido erótico, enfocado en el personaje de Bravi. Sobre ese aspecto, la actriz reveló en una entrevista con Diario Show que debió hacer una escena de desnudo: "El desnudo no me costó, ya he hecho otros desnudos en cine y no es algo que me cuesta. El tema del baile dije: 'Uy, volvemos otra vez, es un baile del caño, es un striptease. ¿Qué onda volver a hacer esto? Al principio lo pensé, tuve una gran contradicción, pero después dije, 'bueno, es parte del personaje y lo voy a defender a pleno'. Después lo disfruté".

"Esta película la filmé después de estar embarazada y después de haber parido. Les dije: 'para el desnudo completo, fíjense que no se vea la cesárea'. Si no, después la tenemos que borrar. Mi cuerpo para mí es una herramienta. En general, en la película anterior, que hago de una corredora olímpica, el desafío más grande fue estar a la altura de las dos pibas que iban a correr conmigo, que eran dos corredoras verdaderas. Pero tengo una escena de sexo en donde también hay un desnudo total. Y fue como: 'bueno, es parte de lo que hacemos, es parte de mi trabajo. No tengo un tema con eso'", cerró.