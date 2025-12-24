Trabajó con Tinelli, fue novia de Suar y ahora es premiada en Europa como mejor actriz Magui Bravi en Estocolmo

Fue bailarina de Tinelli y ex pareja de Suar.

Durante años fue un rostro habitual de la televisión argentina. Pasó por los grandes formatos del espectáculo, trabajó bajo la órbita de Marcelo Tinelli y su vida personal también ocupó titulares cuando estuvo en pareja con Adrián Suar. Para muchos, su figura parecía quedar asociada a ese mundo de exposición, baile y entretenimiento masivo. Sin embargo, con el paso del tiempo, su carrera tomó otro rumbo, más silencioso y enfocado en la actuación.

Ese camino, lejos de los flashes cotidianos de la TV, hoy empieza a dar frutos inesperados. La actriz cerró el año con un reconocimiento internacional de peso: fue distinguida como Mejor Actriz de Largometraje en el Stockholm City Film Festival, en Suecia, marcando un giro contundente en su recorrido profesional y confirmando una evolución artística que se venía gestando desde hace tiempo.

¿Quién es la bailarina que ahora triunfa como actriz en Europa?

Recién entonces aparece su nombre: Magui Bravi fue la ganadora del premio por su protagónico en Hotline, una película independiente que acaba de iniciar su recorrido por festivales internacionales y que tendrá su estreno comercial en salas recién en 2026.

Magui Bravi fue destacada en Suecia.

La propia actriz confirmó la noticia a través de sus redes sociales, donde celebró el galardón obtenido en Estocolmo y destacó el trabajo colectivo detrás del proyecto. El film tuvo su premiere en el festival sueco y fue reconocido especialmente por su actuación femenina, consolidándose como una de las producciones argentinas recientes con mayor proyección internacional.

Hotline está ambientada en la Buenos Aires de comienzos de los años 80 y narra la historia de Malena, una mujer que trabaja atendiendo una línea telefónica erótica en un contexto atravesado por tensiones sociales, políticas y personales. Desde ese espacio íntimo y nocturno, la película construye un retrato psicológico profundo, donde el drama y el suspenso se combinan con una fuerte carga emocional sostenida casi por completo en el personaje principal.

La producción independiente ya había despertado expectativa con la difusión de sus primeras imágenes, pero el premio en Suecia le dio un espaldarazo clave antes de su llegada al circuito comercial. Según adelantó Bravi, el largometraje continuará su paso por distintos festivales durante 2025 y 2026, antes de su estreno oficial.

Para la actriz nacida en La Plata, el reconocimiento en Europa representa mucho más que un premio: es la confirmación de una transformación profesional que la llevó de la televisión masiva al cine de autor, y un logro que también pone en valor el talento argentino en el exterior. El galardón obtenido en Estocolmo no solo destaca su trabajo actoral, sino que posiciona a Hotline como una película a seguir dentro del cine nacional contemporáneo.