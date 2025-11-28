Paula Robles rompió el silencio y habló sobre Marcelo Tinelli: "Está..."

Paula Robles habló sobre Marcelo Tinelli tras el explosivo posteo de su hija Juanita Tinelli.

La situación familiar de Marcelo Tinelli volvió a quedar en el centro de la escena luego de la denuncia por amenazas que habría realizado su hija Juanita. En este contexto, varios programas buscaron la palabra de Paula Robles, exesposa del conductor y madre de dos de sus hijos, para conocer su postura frente al conflicto que envuelve al clan Tinelli.

El equipo de Intrusos logró interceptarla a la salida de una clase de yoga, mientras caminaba junto a un grupo de compañeras. Al advertir la consulta del cronista sobre la interna familiar y la preocupación pública que generó la denuncia, Robles marcó distancia desde el primer momento y evitó profundizar en cualquier detalle relacionado con el caso.

Cuando se le preguntó por su visión sobre la situación que atraviesan sus hijos y por la exposición mediática que generó el conflicto, la actriz puso un límite inmediato. “No voy a decir nada”, respondió, sin detener su paso. Acto seguido, reforzó su decisión de no involucrarse públicamente en la disputa familiar y señaló: “Yo sigo mi vida, y ya está”.

Paula Robles declarará ante la Justicia

La Fiscalía se dispone a cerrar la investigación por las presuntas amenazas que involucran a Juana Tinelli. El expediente quedará concluido luego de la citación de Paula Robles, prevista para la próxima semana. Según informó Marina Calabró, desde la fiscalía consideran que su aporte no será decisivo para la causa, pero su testimonio es el último paso protocolar antes de dar por finalizada la instrucción. El cierre formal de la investigación se concretará después de esa declaración.