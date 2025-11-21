Se conoció lo que "decía" Mariano Iúdica de Tinelli en los pasillos de canal

Se supo la verdad de lo que decía Mariano Iúdica de Marcelo Tinelli.

En medio de la situación personal que enfrenta Marcelo Tinelli y la fuerte exposición mediática que generaron las acusaciones de su hija Juana, surgió un nuevo capítulo en la polémica: Mariano Iúdica reapareció con críticas durísimas hacia el conductor, desatando la reacción inmediata de Marcela Feudale, histórica voz del “Cabezón”.

Todo comenzó cuando, desde el ciclo de Moria Casán, Feudale analizó la pausa de Tinelli en su proyecto de streaming. Allí, marcó su molestia con quienes —según ella— aprovecharon el conflicto familiar para sacar ventaja en los medios. Sin mencionarlo al principio, dejó clara su postura: “Cualquier 4 de copa se siente con atribución para pegarle a un tipo que cambió la televisión”.

Después, apuntó sin rodeos contra Mariano Iúdica, dejando el eje del debate: “No me interesa nada que diga Mariano Iúdica. A mí me parece que una persona que aprovecha un mal momento del otro para pegarle un bollo tan duro como el que le pegó no tiene nada que ver conmigo”, lanzó tajante. Y fue por más: “No me gusta, no me parece atractivo ni justo. Había mucha gente que no lo quería, era muy rara su actitud. Él le decía ‘genio’ a Marcelo. ¿Cómo es que el genio hoy dejó de serlo?”.

Qué dijo Mariano Iúdica sobre Marcelo Tinelli

Consultado sobre el escándalo que estalló tras los posteos de Juana Tinelli, Iúdica fue contundente desde el inicio: “Me da mucha pena, a pesar de muchas cosas que tuvimos”, comenzó diciendo. Luego, reveló que tiempo atrás se alejó del entorno del empresario por diferencias internas: “Cuando vi cosas que no me gustaron, me fui, y después eso me lo hizo saber fuertemente”. Sin embargo, lo más explosivo llegó al hablar del presente económico del conductor: “Lo que debe la plata… que se joda. Que la pague por meterse con cosas que no puede, por gastador serial”, disparó sin reparos.