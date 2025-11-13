Carla Conte se animó a contar lo que sufrió con Mariano Iúdica: "Hace muchos años"

Carla Conte habló del calvario que sufrió trabajando con Mariano Iúdica.

Mariano Iúdica quedó bajo la lupa mediática luego de criticar a Marcelo Tinelli, quien atraviesa un profundo drama familiar. En las redes sociales hubo mensajes de todo tipo, tanto de perfectos desconocidos como de personas del ambiente, que le recriminaron al histórico conductor su accionar.

Una de las que lo destrozó fue Carla Conte que, en una entrevista con Pepe Ochoa y Santi Riva Roy en El ejército de la mañana (Bondi Live), recordó el calvario que sufrió al trabajar con él, algo que la llevó a renunciar en su momento. "Mi experiencia con él la conté hace muchos años, cuando me vinieron a preguntar. No es algo que me guste desarrollar, pero porque ya hablé bastante, hace muchos años, cuando también fui crítica con Marcelo de hecho. Hay que tener muchos ovarios para hablar de alguien cuando está allá arriba y muy poco huevo para patearlo en el piso como están haciendo ahora", sostuvo.

Tras ello, mencionó: "De todas las mujeres que condujeron con él, ninguna quiere volver a laburar con él. Yo ya lo he dicho hace mil años que era un pajero desagradable, ahora se hace el reformado, pero es un desagradable para todas las minas que tuvo cerca. No sé como estará ahora, yo por suerte no me lo cruzo hace miles de años".

Con relación a eso, comentó: "Hice tres años de Este es el Show, hicimos el último tramo que él entró a cocinar al programa, estaba recién parida de hecho. Es una época muy linda la hormonal para que venga un pajero y te diga cosas desagradables al lado, que no me las voy a olvidar nunca más en la vida".

"Cuando termina la temporada esa, Este es el Show pasa a ser un programa diario. Arrancamos de lunes a viernes, él hacía un móvil desde Carlos Paz desagradable, manoseando a las bailarinas sin parar, que para mí era insoportable de vivir y terminé renunciando", prosiguió. Finalmente, criticó "la impunidad de estos seres, que pueden ir por la vida manoseando minas, diciendo barbaridades, que se creen que zafaron porque la época ya terminó" y señaló: "A mí el veneno no se me va a ir nunca más".