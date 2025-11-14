Una figura que trabajó con Tinelli destrozó a Mariano Iúdica: "Es un pelotudo"

Una persona cercana a Marcelo Tinelli apuntó contra Mariano Iúdica.

La tensión alrededor del nombre de Marcelo Tinelli sumó un capítulo inesperado cuando Gladys Florimonte, histórica figura del humor, decidió hablar sin filtros. La actriz estuvo como invitada en Con Carmen (El Nueve) y, lejos de la diplomacia, cuestionó con dureza a Mariano Iúdica, con quien compartió cámaras en sus inicios televisivos.

Florimonte recordó cómo fue la etapa en la que Iúdica comenzó a formar parte de los formatos vinculados a Tinelli. Allí soltó su primera frase explosiva, que dejó boquiabiertos a todos en el estudio: “Yo trabajé cuando hicimos Gran Cuñado que él hacía de peluquero y empezó a crecer y fue a Este es el Show después de cuatro años. Lo mete el pelotudo de El Chato Prada, son amigos”. Para ella, el conductor no dimensiona el lugar que ocupó Tinelli en su carrera.

La comediante explicó que su enojo tiene que ver con lo que considera un ataque injustificado hacia el conductor en medio de su situación personal. Visiblemente alterada, lanzó: “Mariano es un chupamedias y desagradecido, es un pelotudo porque gracias a Marcelo tiene un country, un auto de alta gama. Opiná pero no lo mates a Marcelo”. A su entender, muchos panelistas y figuras del medio están recargando responsabilidades sobre Tinelli sin reconocer los años de trabajo conjunto. Por eso remató, harta de la situación: “Estoy podrida de que lo estén pisoteando, no tienen memoria”.

Carla Conte también expuso sus malas experiencias

Mientras el descargo de Florimonte se viralizaba, Carla Conte se sumó al debate desde El ejército de la mañana (Bondi Live). La conductora aseguró que las críticas sobre Iúdica no la sorprendieron en absoluto. “A mí no me sorprendió para nada que hablaran mal de Iúdica. Mi experiencia con él la conté hace muchos años”, dijo al inicio. Luego apuntó al oportunismo de quienes ahora opinan sobre él: “Hay que tener muchos ovarios para hablar de alguien cuando está arriba y muy poco huevo para patearlo en el piso como están haciendo ahora”.