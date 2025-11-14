Flor Peña habló sobre la filtración de sus videos íntimos: "Mariano"

Flor Peña se refirió a los rumores que vinculan a Iúdica con la filtración de sus videos íntimos.

Mariano Iúdica quedó bajo la lupa mediática en las últimas horas, luego de sus señalamientos contra Marcelo Tinelli sin contemplar que está atravesando un profundo drama familiar, luego de las amenazas que recibió su hija Juanita y la ruptura que esto ha generado en el clan. En las redes sociales lo fulminaron, así como también algunos de sus compañeros y excompañeros.

La situación tomó un tenor especial luego de que Marcela Feudale en LAM deslizara que "en Ideas del sur se sospechaba que el video de Flor Peña (aquel que se viralizó y dejó muy afectada a la actriz) lo había sacado de su teléfono Mariano Iúdica". Muchos se escandalizaron por eso, por lo que la propia Florencia tuvo que salir a aclarar los tantos.

Flor Peña junto a Mariano Iúdica.

Qué dijo Flor Peña sobre la filtración de sus videos íntimos

Durante el último programa de Entrometidos (Net TV), Andrea Bisso reveló al aire un audio que Flor Peña le envió respecto al tema: "Eso no es verdad, la amo a Feudale y la banco a muerte igual. No sé por qué dijo eso, nunca estuvo ni en el radar de la Justicia, ni en el mío con mis abogados, que Mariano tuviera algo que ver".

Tras ello, afirmó: "De hecho tengo buena relación con él ahora. En su momento tuvimos nuestros chispazos, quizá por eso alguien pudo pensar que... pero no, no tengo nada en contra de él". Por otra parte, aclaró que decidió hablar y defenderlo porque "estoy acostumbrada a que mientan sobre mí, afirmen cosas que nunca sucedieron conmigo y no quiero que ahora lo hagan con otros".

"Por eso destrabo esto ya: Mariano Iúdica no tiene nada que ver, no fue sospechoso de eso, ni nadie de la Justicia fue por esa hipótesis, ni yo como querellante, así que lo desmiento", concluyó.