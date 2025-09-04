Gladys Florimonte es una de las artistas más reconocidas de la República Argentina por sus trabajos en televisión y teatro. Es por esa situación que a los televidentes les llamó la atención la historia que contó hace pocas horas, en la que también es protagonista Javier Mascherano.
En diálogo con Basta Baby, Gladys Florimonte confirmó su experiencia con Javier Mascherano, exentrenador de la Selección Argentina Sub-20 y actual DT del Inter Miami en donde juega Lionel Messi. Todo se dio en la noche de Estados Unidos, cuando ambos fueron a comer al mismo restaurante.
Gladys Florimonte estaba con amigas cuando, de pronto, llegó Javier Mascherano acompañado de Pico Mónaco y otras personalidades a cenar en el mismo recinto. Una de las amigas de la actriz tuvo el reflejo de ir a sacarse una foto con el "Jefecito", algo que no fue aprobado por la protagonista de este artículo: "Ni loca. No me interesaba, porque tenía mucha cara de orto el pibe".
La mala experiencia de Gladys Florimonte y la foto con Mascherano
“Va ella con otro amigo, pero Javier le pide que la foto sea más tarde, a lo que mi amiga le pregunta ‘¿Cómo más tarde? Si ya no hay más nadie’”, agregó Gladys Florimonte, quien confirmó que la foto fue sacada pese al desgano del entrenador: "Al final, se terminó sacando la foto pero con mala cara. Yo se los había avisado, pero no me hacen caso cuando hablo”.
Finalizando su anécdota, Gladys Florimonte tuvo palabras durísimas contra Javier Mascherano por la actitud que, según ella, no fue la mejor: “El tipo estaba agrandado. Mi amiga se sacó la foto, pero no la publicó ni nada. Yo le dije que lo mate en redes”.