Salió a la luz una dramática revelación sobre los últimos momentos con vida de Vanessa Show.

A dos años de la muerte de Vanessa Show (77), salió a la luz un conmovedor testimonio de una de sus amigas, quien la acompañó en sus últimos momentos. El relato sobre la actriz y vedette trans que pone en duda la causa de fallecimiento.

En una entrevista con El Destape, la actriz Bárbara Di Rocco reveló que conoció a Vanessa Show en sus últimos años, con el propósito de hacer un documental sobre su vida, y comentó: "Me acerqué a ella con el propósito de hacer un documental sobre su vida y sin querer terminé convirtiéndome en su nieta. Empezamos con largas charlas por teléfono durante la pandemia, hasta que un día me abrió las puertas de su casa. El día que nos conocimos cara a cara, me encontré con una señora grande y bastante sola… me vi reflejada y pensé que podría ser yo en mi vejez".

El detalle que abrió una duda sobre la muerte de Vanessa Show

Aunque la versión de la muerte de Vanessa Show que trascendió a la prensa indicó que la actriz falleció en el Sanatorio de la Providencia en la Ciudad de Buenos Aires, tras descompensarse, Di Rocco deslizó un preocupante comentario: "Vanessa no cuidaba mucho su salud y en la clínica no se sentía nada cómoda y se quería ir. Cuando fui a ver el cuerpo, un enfermero me dijo que había tenido que sedarla porque 'estaba muy inquieta' y yo no sé si ese cuerpo estaba para sedar. La única verdad es que lo hicieron y nunca más se despertó. Entonces a mí me quedaron dudas…".

Si bien expresó sus dudas en torno a las causas de la muerte de su amiga Vanessa Show, la actriz reveló que al no ser familiar directo, no pudo pedir una autopsia que llevara claridad sobre el tema: "Para los médicos yo no era nadie como para reclamar una autopsia, porque no tenía ningún vínculo sanguíneo con ella".