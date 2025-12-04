Epic Games: juegos gratis del 4 al 11 de diciembre 2025

Conseguir los juegos es sencillo y no necesitás realizar ningún pago.

Si sos usuario de Epic Games Store, estate atento: durante una semana tenés un regalo imperdible para sumar a tu biblioteca. Desde el 4 hasta el 11 de diciembre de 2025, la plataforma regala un título que podés sumar para siempre a tu biblioteca, sin necesidad de pagar ni suscripción especial.

Esta semana podés conseguir gratis dos juegos completos: The Darkside Detective y The Jackbox Party Pack 4. The Darkside Detective es una aventura gráfica estilo point-and-click, llena de humor y misterio paranormal donde interpretás al detective de la “División Oscura” de la ciudad Twin Lakes, investigando casos extraños, fantasmas y situaciones bizarras. Por otro lado, The Jackbox Party Pack 4 trae un conjunto de minijuegos ideales para jugar con amigos: tests de humor, dibujitos, respuestas locas; perfecto para romper el hielo o para una noche de joda digital.

De qué se tratan los juegos

The Darkside Detective es una aventura gráfica point-and-click con estética retro y mucho humor absurdo. Te pone en la piel del detective Francis McQueen, líder de la División Oscura de Twin Lakes, un departamento policial dedicado a investigar fenómenos paranormales. Cada caso funciona como un pequeño episodio lleno de diálogos graciosos, acertijos simples y situaciones sobrenaturales que van desde fantasmas despistados hasta portales a otras dimensiones. Es un juego liviano, ideal para quienes disfrutan de historias con tono cómico pero con un toque de misterio.

The Jackbox Party Pack 4, en cambio, es un compilado de minijuegos pensado para jugar con amigos, ya sea en persona o de manera online. La dinámica es simple: uno abre el juego en su PC o tele y el resto participa desde el celular, sin necesidad de instalar nada. Este pack incluye propuestas como quizzes delirantes, desafíos de dibujo, votaciones divertidas y juegos de improvisación que se adaptan al grupo. Es la típica experiencia “fiestera” hecha para reírse, perfecta para juntadas, streaming o partidas rápidas cuando querés algo liviano y social.

Cómo conseguir los juegos gratis (paso a paso)

Entrá a la Epic Games Store y logueate con tu cuenta. Si no tenés una, registrate (es gratuito). Dirigite a la sección “Juegos gratis” o buscá los títulos “The Darkside Detective” y “The Jackbox Party Pack 4” durante el periodo de oferta. Agregalos al carrito, aunque no te cobren: vais como si fueran una “compra”. Confirmá la “compra”: completá el proceso, pero al no tener precio no vas a pagar nada. Una vez que los reclamás, quedan para siempre en tu biblioteca de Epic; podés descargarlos cuando quieras. Bajá el Epic Games Launcher si no lo tenés, instalalo y ya podés descargar los juegos para disfrutar en tu PC.

¿Por qué conviene reclamarlos esta semana?

Porque todas las semanas a partir del jueves a la mañana se renuevan los títulos gratuitos — y esta vez son dos propuestas bien distintas: una aventura de detectives con toques de terror y humor, y un paquete de juegos para reír con amigos. Son ideales si querés variar de estilo o ampliar tu biblioteca antes de que se termine la oferta.