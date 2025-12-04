Sorpresa en el fútbol argentino por el nuevo sponsor de Leones FC, el equipo del hermano de Lionel Messi

El fútbol argentino se vio sorprendido en octubre de este año por la irrupción de Leones de Rosario, el club que preside Matías Messi, hermano del astro de la Selección Argentina. Según lo anunciado por medio del Boletín Oficial N°6752 de la Asociación del Fútbol Argentino, el conjunto fundado el 2 de enero de 2015 integrará la Primera C, cuarta categoría a nivel local; la decisión despertó la polémica debido a que llegó a esa instancia por una invitación, evitando disputar el Torneo Promocional Amateur. En las últimas horas, el equipo con menos de diez años de historia presentó un sponsor de enorme peso para afrontar la próxima temporada.

A través de una publicación en redes sociales, el club anunció a Banco Macro como el principal auspiciante en la camiseta. La entidad financiera, propiedad de la familia Brito y manejada por Jorge Brito, último presidente de River Plate (puesto que actualmente ocupa su sucesor Stéfano Di Carlo), ayudará a la institución a afrontar no sólo sus compromisos económicos, sino también a mejorar su infraestructura para las nuevas exigencias que presenta la competición. "Estamos contentos por este acuerdo, y valoramos que Macro nos acompañe en un momento importante para Leones", declaró el presidente Matías Messi.

El breve comunicado con el que Leones anunció su nuevo acuerdo con Banco Macro

Leones de Rosario FC., el club de Messi que puede jugar en la Primera C

A través de sus redes sociales, las cuales crecieron considerablemente desde el anuncio por parte de la Asociación del Fútbol Argentino, muestran el crecimiento que tuvieron en los últimos años con distintas categorías y hasta un video de Messi deséandoles lo mejor para el 2025. "Donde empieza el sueño. Captamos, formamos y promovemos futuros talentos", es el mensaje de presentación en su cuenta de Instagram en la que ya cuenta con más de 18.000 seguidores.

Por otro lado, también cuenta con publicaciones en las que se ve las instalaciones del club y un complejo ubicado en la localidad de Alvear, donde se fundó hace poco más de 10 años. Hasta el momento, no hicieron mención a su desembarco en la Primera C del fútbol argentino, pero sí trascendió que Zapata -que viene de dirigir a Atlas en la divisional- sería el técnico del equipo. A su vez, sería el tercer equipo rosarino de la categoría en caso de que finalmente se confirme ya que la disputan tanto Argentino como Central Córdoba de Rosario.

El comunicado de AFA sobre Leones FC, el club de Lionel Messi, en el que anunció su polémica afiliación.

Cómo es el formato de la Primera C en 2025

La categoría cuenta con un total de 27 clubes y en 2025 se dividió en dos zonas -una de 13 y la otra de 14-. Los dos primeros se enfrentaron en una final ida y vuelta en la que Camioneros venció a Ituzaingó quedándose con el primer ascenso a la B Metropolitana. Por otro lado, el segundo se definirá por medio de un Reducido que hasta hoy se encuentra en etapa de semifinales donde Leandro N. Alem jugará ante Sportivo Barracas y el "Verde" del Oeste a Deportivo Español buscando un lugar en la final.

A su vez, se juega otro Reducido en el que los equipos que no entraron en este mini torneo pelean por un cupo para la Copa Argentina 2026 que tiene a 3 en semis -el cuarto será el ganador de un partido jugado por los dos perdedores de los mencionados cruces-. Por otro lado, Puerto Nuevo se salvó de desafiliar después de perder el encuentro entre los últimos de cada zona con Central Ballester y ganarle a Deportivo Metalúrgico, el campeón del Torneo Promocional Amateur que no pudo ascender.