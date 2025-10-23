Qué es Leones FC., el club de Lionel Messi que puede jugar en la C en 2026

Qué es Leones FC, el club de Messi que puede jugar en la C en 2026

Leones de Rosario Fútbol Club está sólo a un paso de jugar en la Primera C del fútbol argentino, después de lo anunciado por medio del Boletín Oficial N°6752 de la AFA en las últimas horas. Dicho club, fundado el 2 de enero de 2015, se incorporaría a la categoría en 2026, aunque la decisión final se definirá en los próximos días. A pesar de su corta historia, el vínculo con Lionel Messi lo posiciona en un lugar inmejorable para ser parte del mencionado torneo que hasta podría cambiar su formato otra vez.

Según trascendió en las últimas horas, Víctor "Chapa" Zapata sería el entrenador de este equipo vestido por Adidas presidido por Matías Messi -hermano del astro de la Selección Argentina- cuando afronte el certamen. Actualmente está ligado a la Asociación Rosarina de Fútbol y participa en un Torneo Unificado de Ascenso. Sin embargo, que no haya disputado el Promocional Amateur este año, al igual que otras instituciones, sembró la polémica.

El comunicado de AFA sobre Leones FC, el club de Lionel Messi

Leones de Rosario FC., el club de Messi que puede jugar en la Primera C

A través de sus redes sociales, las cuales crecieron considerablemente desde el anuncio por parte de la Asociación del Fútbol Argentino, muestran el crecimiento que tuvieron en los últimos años con distintas categorías y hasta un video de Messi deséandoles lo mejor para el 2025. "Donde empieza el sueño. Captamos, formamos y promovemos futuros talentos", es el mensaje de presentación en su cuenta de Instagram en la que ya cuenta con más de 18.000 seguidores.

Por otro lado, también cuenta con publicaciones en las que se ve las instalaciones del club y un complejo ubicado en la localidad de Alvear, donde se fundó hace poco más de 10 años. Hasta el momento, no hicieron mención a su desembarco en la Primera C del fútbol argentino, pero sí trascendió que Zapata -que viene de dirigir a Atlas en la divisional- sería el técnico del equipo. A su vez, sería el tercer equipo rosarino de la categoría en caso de que finalmente se confirme ya que la disputan tanto Argentino como Central Córdoba de Rosario.

Cómo le fue al Chapa Zapata en su carrera como DT

A finales de mayo, el exjugador de River Plate e Independiente asumió en el cargo para ocupar el lugar de Germán Zylberberg en el "Marrón" del Oeste. En su primera experiencia como entrenador, el "Chapa" debutó con una derrota por 3 a 1 contra Luján por la fecha 13 del campeonato. El ex volante comandó al histórico equipo por nueve partidos en los cuales cosechó un total de dos victorias, un empate y seis derrotas.

Víctor "Chapa" Zapata sería el DT de Leones FC

Cómo es el formato de la Primera C en 2025

La categoría cuenta con un total de 27 clubes y en 2025 se dividió en dos zonas -una de 13 y la otra de 14-. Los dos primeros se enfrentaron en una final ida y vuelta en la que Camioneros venció a Ituzaingó quedándose con el primer ascenso a la B Metropolitana. Por otro lado, el segundo se definirá por medio de un Reducido que hasta hoy se encuentra en etapa de semifinales donde Leandro N. Alem jugará ante Sportivo Barracas y el "Verde" del Oeste a Deportivo Español buscando un lugar en la final.

A su vez, se juega otro Reducido en el que los equipos que no entraron en este mini torneo pelean por un cupo para la Copa Argentina 2026 que tiene a 3 en semis -el cuarto será el ganador de un partido jugado por los dos perdedores de los mencionados cruces-. Por otro lado, Puerto Nuevo se salvó de desafiliar después de perder el encuentro entre los últimos de cada zona con Central Ballester y ganarle a Deportivo Metalúrgico, el campeón del Torneo Promocional Amateur que no pudo ascender.