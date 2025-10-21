Video: el golazo de Lautaro Martínez para la goleada parcial del Inter de Milán en Champions League

Lautaro Martínez volvió a convertir un golazo para el Inter de Milán en Champions League.

Lautaro Martínez volvió a sorprender en un partido del Inter de Milán, esta vez con un golazo para encaminar la goleada de su equipo frente al Union Saint-Gilloise en la tercera fecha de la fase regular de la Champions League. En el último minuto del primer tiempo, el delantero de la Selección Argentina culminó un gran contraataque liderado por Denzel Dumfries y, tras una asistencia de Pio Esposito, soltó un remate que se colgó en el ángulo izquierdo del arquero Kjell Scherpen. Con los tantos del lateral neerlandés a los 41 de la primera mitad y de Hakan Calhanoglu de penal apenas comenzado el complemento, el conjunto italiano golea y se mantiene líder junto al Paris Saint-Germain y el Arsenal.

Las formaciones de Union Saint-Gilloise e Inter por la tercera fecha de la Champions League

Union Saint-Gilloise: Kjell Scherpen; Kevin Mac Allister, Christian Burgess, Fedde Leysen; Ousseynou Niang, Adem Zorgane, Mathias Rasmussen, Anan Khalaili; Ait El Hadj; Kamiel Van De Perre, Promise David.

Inter: Yann Sommer; Yann Bisseck, Stefan de Vrij, Alessandro Bastoni; Denzel Dumfries, Piotr Zielinski, Hakan Calhanoglu, Davide Frattesi, Carlos Augusto; Pio Esposito, Lautaro Martínez.

Union Saint-Gilloise vs. Inter: ficha técnica

Torneo: UEFA Champions League 2025/26 (fase de liga, fecha 3).

UEFA Champions League 2025/26 (fase de liga, fecha 3). Fecha: Martes 21 de octubre de 2025.

Martes 21 de octubre de 2025. Horario: 16 horas (Argentina).

16 horas (Argentina). Estadio: Lotto Park.

Lotto Park. Árbitro principal: Glenn Nyberg (Suecia).

Glenn Nyberg (Suecia). TV: ESPN2.

ESPN2. Streaming: Disney+.

