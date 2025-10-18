Messi lo humilló, lo eliminó de un Mundial y ahora recibió sus impensados elogios: "El mejor"

El impensado elogio de un rival que Messi eliminó en un Mundial: "El mejor"

Un futbolista que enfrentó a la Selección Argentina y quedó eliminado con su país rompió el silencio con un impensado elogio para Lionel Messi. Años después de despedirse de Qatar 2022 contra el equipo de Lionel Scaloni, una de las principales estrellas de Países Bajos habló de la importancia del astro rosarino y lo que representa tanto para él como para el fútbol a nivel global. Se trata de Frenkie De Jong, volante que recientemente renovó su vínculo con el Barcelona y opinó sobre el diez de la "Albiceleste".

Por supuesto, aquel cruce contra los neerlandeses en la Copa del Mundo quedó en la historia no sólo por lo que sucedió en la cancha. El triunfo parcial del combinado nacional por 2 a 0 y la igualdad sobre el final para ir al alargue para después a los penales fueron parte de un partido por demás caliente en el que triunfaron la "Pulga" y compañía. Si bien el mediocampista de 29 años no hizo referencia a dicho duelo, el europeo sí mencionó al hombre del Inter Miami y lo que influyó en su carrera.

"Era mi modelo a seguir, para mí es el mejor del mundo. No he visto a (Johann) Cruyff, pero para mí Messi es el mejor absoluto", esbozó De Jong en conferencia de prensa luego de sellar su vínculo con el conjunto "Blaugrana" hasta junio del 2029. Cabe destacar que, desde su arribo en 2019 compartieron juntos -sin ganar títulos- las últimas temporadas del rosarino hasta la salida de este último al Paris Saint Germain y se enfrentaron como rivales en cuartos de final del Mundial de Qatar 2022, donde la Selección Argentina avanzó por penales con Emiliano "Dibu" Martínez como figura.

Frenkie De Jong marcando a Lionel Messi en Argentina vs. Países Bajos en Qatar 2022

A su vez, el neerlandés también habló acerca de Lamine Yamal, el principal crack actual del Barcelona. Con sus declaraciones defendió a la joya de España de las críticas recibidas en el último tiempo y opinó que "debe vivir como le parezca. Mi responsabilidad es apoyarlo en el campo, mientras siga así, lo que haga afuera de la cancha no me incumbe". De esta manera, dejó en claro que "banca" al joven futbolista con el que comparte el equipo que dirige el alemán Hansi Flick.

Los números de Frenkie De Jong en el Barcelona

Partidos jugados : 267.

: 267. Goles : 19.

: 19. Asistencias : 23.

: 23. Tïtulos: Copa del Rey 2021 y 2025; Supercopa de España 2023 y 2025; LaLiga 2023 y 2025.

¿Julián Álvarez al Barcelona?

El rumor sobre el posible arribo del cordobés al conjunto "Blaugrana" surgió de las declaraciones de un futbolista del conjunto catalán que al momento de responder un juego de preguntas no dudó. "¿Un refuerzo al que quisiera que el Barcelona fichara?", le preguntó un periodista del Diario ARA a Marc Bernal, y este entregó dos palabras que no requieren de mayor explicación. "Julián Álvarez", señaló. Claro que, no será fácil que lleguen a un acuerdo más aún sabiendo que la "Araña" tiene contrato con el Atlético de Madrid hasta junio del 2030 y que tiene una cláusula de rescisión de 500 millones de euros.