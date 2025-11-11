La drástica decisión de Marcelo Tinelli tras las amenazas e internas familiares

Marcelo Tinelli y una drástica decisión tras las amenazas recibidas.

Marcelo Tinelli se encuentra gravemente afectado y por partida doble. Por un lado, por las amenazas vertidas en Juanita (la menor de sus hijas mujeres) que apuntan a todo su núcleo cercano; por el otro, la fuerte interna que (precisamente a partir de este hecho) está atravesando a toda la familia.

Es debido a ello que se puso en duda la participación del histórico conductor en el programa que lleva adelante en Carnaval Stream. "Está en duda que vaya, lo está pensando porque está mal anímicamente", adelantó Juan Etchegoyen en Mediodía Bien Arriba (TV Pública) tras una charla con Tinelli. Sin embargo, quien fuera parte de la CD de San Lorenzo en el pasado habría cambiado de parecer.

La decisión de Marcelo Tinelli en medio de las amenazas e internas familiares

Carlos Monti, en el mismo programa mencionado anteriormente, deslizó más adelante que "va a ir acompañado de la seguridad y, si nada cambia, no va a hablar". Por otra parte, comentó que hablaría con los medios previo al comienzo de su ciclo, "salvo que hable a las 22 cuando salga del vivo, que suele ir al hall y ahí recibe toda la prensa".

Cabe recordar que Marcelo ha estado bajo la lupa de los medios no solo por las amenazas, sino también por la pelea con Juanita. "Marcelo está muy caído, no entiende el enojo de Juana. Está muy preocupado por ella. Juana lo llamó, le pidió disculpas, le dijo que tuvo un ataque de pánico, que no sabía por qué había hecho todo eso, pero después se cortó la comunicación y no volvieron a hablar”, contó Yanina Latorre en LAM.