Se supo por qué Juanita Tinelli está peleada con Marcelo.

En el último tiempo, Marcelo Tinelli vive días difíciles: problemas económicos, tensiones familiares y un clima de incertidumbre que también afecta al rodaje del reality Los Tinelli. Pero lo que más lo golpea no tiene que ver con el trabajo ni con las finanzas, sino con su distanciamiento de Juana, su hija menor con Paula Robles, quien se mostró alterada en redes y marcó un quiebre inesperado en la familia.

Según contó Yanina Latorre en LAM, el conductor está “muy angustiado” y sin entender del todo qué pasó. “Marcelo está muy caído, no entiende el enojo de Juana. Está muy preocupado por ella. Juana lo llamó, le pidió disculpas, le dijo que tuvo un ataque de pánico, que no sabía por qué había hecho todo eso, pero después se cortó la comunicación y no volvieron a hablar”, relató la panelista.

El hecho ocurrió mientras avanzaba la venta de la mansión de Punta del Este, una propiedad con gran carga emocional para toda la familia Tinelli. Para muchos, esa decisión simbolizó el final de una etapa marcada por los años de abundancia y unidad. En paralelo, el rodaje del reality familiar también habría contribuido a tensar los ánimos dentro del clan.

Todos los detalles del escándalo que atraviesa Marcelo Tinelli

En Sálvese quien pueda, Yanina Latorre agregó otro dato que complicó aún más el panorama: el malestar de Marcelo por la actitud de su ex. “Marcelo no tiene la menor idea de por qué Paula reaccionó así. No entiende y no lo puede creer”, comentó sobre los posteos de Paula Robles, interpretados por muchos como indirectas hacia el conductor.