Se supo con quién está realmente enojado Marcelo Tinelli: "Otras"

Marcelo Tinelli habló sobre el difícil presente que atraviesa.

En medio del escándalo que involucra a su hija Juana Tinelli, quien denunció haber recibido fuertes amenazas, Marcelo Tinelli atraviesa uno de los momentos más delicados de su vida personal. El conductor, que en los últimos días se mantuvo alejado de los medios, rompió el silencio en una conversación privada con Adrián Pallares, quien reveló detalles de ese intercambio en el ciclo Intrusos (América TV).

“Me dejó un mensaje muy buena onda para aclarar una sola cosa. Me dijo que con nosotros está todo bien y que lo que escribió no tenía que ver con nosotros, sino con otra gente de los medios”, contó Pallares, dejando en claro que Tinelli no busca confrontar con los periodistas.

El conductor también le transmitió que se encuentra profundamente afectado por la situación: “Me dijo que entiende lo que estamos haciendo, que es un momento muy difícil para él, pero que comprende que así es la televisión”, relató Pallares. Sin embargo, la parte más emotiva de la charla llegó cuando habló de su hija: “Cuando le pregunté por Juana lo sentí muy emocionado. Cuando él te llama es larguero, le gusta charlar, pero esta vez los dos decidimos cortar porque el tema lo tiene muy afectado”, explicó.

Marcelo Tinelli habló de sus hijos en medio del escándalo

A través de su cuenta de X (ex Twitter), Marcelo Tinelli expresó sus sentimientos en medio del difícil momento familiar: “AMO A MIS 5 HIJOS. SON LA RAZÓN DE MI VIDA. Que nada ni nadie nos desuna nunca. Ese es mi deseo. Me duele fallar como papá, si es que alguno lo ha sentido así. Les pedí disculpas a todos y se las pido por acá, porque el tema ya es público. Ojalá pronto estemos juntos TODOS”.