Jorge Rial contó toda la interna del escándalo que involucra a Marcelo Tinelli.

Después de varios días de silencio, Jorge Rial habló sobre el escándalo que tiene en vilo al mundo del espectáculo: la amenaza que recibió Juanita Tinelli, hija de Marcelo Tinelli, el enojo dentro de la familia del conductor y su enfrentamiento con Gustavo Scaglione, nuevo dueño de Telefe y uno de los hombres más poderosos del sector.

Durante el pase entre Argenzuela y Mañana Sylvestre en Radio 10, el periodista reveló que “Tinelli hizo tres cosas que molestaron a gente poderosa y aceleraron todo el último fin de semana”. Según Rial, el conflicto “nació en las redes sociales”, y detalló: “Lo primero que incomodó fue el tuit sobre el baile de Cristina el día de las elecciones. Eso no se lo perdonaron”.

El segundo motivo de malestar, según el conductor, fue el apoyo público de Tinelli a la reforma laboral impulsada por Javier Milei: “No pagás los sueldos, tenés reclamos de todo el mundo, y aplaudís una reforma que quita derechos. Eso también cayó pésimo”, afirmó.

Jorge Rial habló del viaje de Marcelo Tinelli que originó el escándalo

Por último, Rial relató el episodio que, según él, encendió todas las alarmas: “En un viaje a Perú para filmar su reality, hizo bajar el avión privado en Tucumán para comprar empanadas. Lo filmó y lo subió a sus redes. Algunos dicen que era una parada técnica, otros que fue por gusto. Pero la gente a la que le debe plata se cansó y actuó”, reveló.

Para cerrar, el conductor fue categórico: “La amenaza está mal, pero también Marcelo hace cada cosa... Cuando vende la casa de Punta del Este, lo que le embarga Scaglione fue la cuenta en Suiza. No es un prestamista ni un usurero, es un empresario de medios. Pero Tinelli se mete en todos los charcos”.