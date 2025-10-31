Preocupación por la salud de Jorge Rial.

Jorge Rial volvió a encender las alarmas por su salud luego de ausentarse de su programa en Radio 10. El conductor, que regresó recientemente de un viaje a Florencia junto a su pareja María del Mar Ramón, explicó que sufrió un cuadro de anemia y que los médicos le recomendaron hacer reposo.

“Ayer falté a la tele, les pido disculpas. Tengo un pequeño cuadro de anemia, estoy muy cansado y me pidieron un poquito de descanso”, explicó al aire, llevando tranquilidad a sus seguidores. Rial atraviesa días de gran desgaste emocional y profesional: además de su doble cobertura en radio y televisión durante las elecciones legislativas, participa del streaming Carnaval junto a Alejandro Fantino, Viviana Canosa y Jorge Doman.

“Intenté salir un poco de la actualidad, y qué sé yo… El cuerpo me jugó una mala pasada”, reconoció. Según su entorno, el cuadro no reviste gravedad, aunque decidieron extremar los cuidados debido a sus antecedentes cardíacos. La preocupación también se vincula con el delicado momento personal que vive el periodista por la situación judicial de su hija Morena, quien continúa detenida. “Es un tema que lo tiene muy afectado”, comentaron allegados.

Qué problema de salud tuvo Jorge Rial en 2023

El 29 de abril de 2023, Jorge Rial sufrió un infarto agudo de miocardio mientras estaba de vacaciones en Bogotá, Colombia. Fue internado de urgencia y sometido a un cateterismo cardíaco tras una obstrucción arterial que provocó una baja abrupta de presión. El periodista estuvo al borde de la muerte: los médicos lograron reanimarlo tras “tres descargas en el pecho” y le colocaron un stent. “Estuve diez minutos muerto”, contó tiempo después al recordar el episodio.