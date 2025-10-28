Jorge Rial y Juan Grabois se cruzaron en vivo.

Las elecciones legislativas no solo definieron el nuevo mapa político del país, sino que también encendieron los debates en los canales de streaming. En medio de la cobertura en Carnaval, el espacio que reúne voces tanto oficialistas como opositoras, un fuerte cruce entre Jorge Rial y Juan Grabois se volvió viral.

Todo comenzó cuando uno de los panelistas sugirió que Cristina Fernández de Kirchner debía dar un paso al costado dentro del peronismo. Inmediatamente, el dirigente de Patria Grande y Argentina Humana interrumpió molesto: “¿Quién es el forro que está pidiendo la renuncia de Cristina?”. Rial no dudó en responderle: “Yo, y todos”, levantándose de su silla e increpando directamente al dirigente social.

El intercambio subió de tono y fue interrumpido por Alejandro Fantino, quien intentó sumar su postura: “La renuncia no, jubílenla, porque si no terminan enterrados todos”. A lo que Grabois retrucó: “Vos sos del otro palo, no opines”. El periodista, que se identifica como libertario, le respondió con ironía: “Mirá el color de micrófono que tenés, hasta el micrófono les pintamos de violeta”.

El tenso cruce entre Juan Grabois y Alejandro Fantino

El enfrentamiento no terminó allí. En otro tramo de la transmisión, Fantino cuestionó a Grabois por su autocrítica: “¿Por qué te hacés cargo de esa derrota?”. “Porque me la banco, no soy llorón”, contestó el ex candidato presidencial, antes de cerrar su argumento con una cita de Ernesto “Che” Guevara. Esa referencia encendió de nuevo al conductor: “No me podés citar al Che Guevara, atrasás 60 años”. Grabois replicó con humor: “¿Vos citás a Foucault y Aristóteles, y yo no puedo citar al Che?”.