Jorge Rial contó la verdad de su vínculo con Luis Ventura: "Siempre dije"

Jorge Rial contó la verdad sobre su relación actual con Luis Ventura.

En la antesala de los Martín Fierro de Cable 2025, que se entregarán el próximo 27 de noviembre con transmisión de C5N, Jorge Rial habló sin filtros sobre su histórico compañero y amigo Luis Ventura, presidente de APTRA, y sorprendió al asegurar que nunca estuvo enojado con él. Durante su programa Argenzuela en Radio 10, el periodista recordó los comienzos de su ciclo y expresó su deseo de que reciba una nominación. “En la tele revolucionó todo, dio vuelta la tarde de los canales de noticias. Hace dos años que están tratando de ver cómo nos ganan y no pueden”, comentó orgulloso.

Fue entonces cuando sus compañeros Mauro Federico y Agustín Rey lo interrumpieron con un comentario que desató el momento más inesperado de la charla. “Tengo la impresión de que eso nos va a jugar en contra. Vos sos muy bocón, hablaste mucho en contra de APTRA”, le dijeron entre risas.

Lejos de esquivar la broma, Rial aprovechó para aclarar su postura y dejar en claro cómo es su vínculo con Ventura: “Algunos dicen que fui contra Luis Ventura. No, al contrario. Siempre hablé bien. No es algo contra él. El premio es bárbaro. Yo no tengo drama. Siempre dije que con el gordo pueden decir cualquier cosa, pero yo lo quiero”, expresó con total sinceridad.

Para cerrar, el conductor de Argenzuela reafirmó su afecto hacia su excompañero de Intrusos: “Yo lo quiero, no me voy a enojar nunca con Ventura. Es imposible. Me puedo enojar con cualquiera, menos con él”, dijo Rial, dejando atrás los rumores de enemistad.

Por qué se pelearon Jorge Rial y Luis Ventura

La distancia entre Jorge Rial y Luis Ventura tuvo su punto de quiebre en 2014, cuando Rial decidió despedir a Ventura de Intrusos tras un conflicto mediático. Ventura había contado al aire que su pareja de ese momento, Fabiana Liuzzi, había perdido un embarazo. Aunque Rial le había ofrecido tomarse una licencia, finalmente decidió desvincularlo del programa, lo que el periodista consideró una traición.

Con los años, el conflicto sumó nuevos capítulos: la relación de Ventura con Morena Rial, hija del conductor, reavivó la tensión. Rial lo acusó públicamente de “aprovecharse de un cuadro psiquiátrico” de su hija, mientras que Ventura sostuvo que solo la acompañó por falta de apoyo paterno. Ambos llegaron incluso a instancias judiciales, cruzándose demandas y declaraciones públicas. “Estoy devolviendo lo que él me hizo”, llegó a decir Ventura.