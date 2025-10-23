Jorge Rial se cruzó feo con Fantino y lo humilló en vivo: "Poné bien el voto"

El fuerte cruce entre Jorge Rial y Alejandro Fantino.

El clima político volvió a encender los ánimos en el mundo mediático. Esta vez, los protagonistas fueron Jorge Rial y Alejandro Fantino, quienes mantuvieron un duro cruce en vivo durante la transmisión del stream Carnaval. Lo que comenzó como un debate sobre la situación económica derivó en una tensa discusión sobre las responsabilidades del Gobierno y los empresarios.

“Hablemos de la economía real, muchachos, la gente no llega a fin de mes. Tu voto vale lo mismo que el de los empresarios. El domingo metelo bien, porque vale lo mismo”, lanzó Rial, con tono firme, dirigiéndose tanto a sus colegas como a la audiencia. Mientras algunos asintieron, Fantino intentó poner paños fríos, pero terminó despertando la furia del conductor de Argenzuela.

“No digas que no, la puta que lo parió, no digas eso porque le sacás valor al ciudadano”, lo interrumpió Rial, visiblemente alterado. “¿Querés parar con estos hijos de puta que están esquilmando al país? Poné bien el voto, papu, ponelo bien. Es el único momento en el que todos valemos lo mismo”.

Fantino intervino para marcar su punto de vista y defendió a ciertos sectores empresarios: “Entiendo lo que decís, Jorge, pero esos tipos que vos criticás son los que dan laburo”. La respuesta no cayó bien y generó un nuevo estallido. “Con ayuda del Estado, Fanta. ¿Qué ayuda tiene la gente común, el que no llega a fin de mes? El Estado no está presente, está presente para los amigos. El de Mercado Libre sigue teniendo ese pu... subsidio. ¡Dale, loco!”, replicó Rial con indignación.

El periodista remató su intervención con una pregunta directa que dejó al estudio en silencio: “¿Y cuándo se van a acordar de la gente que se está cagando de hambre, Fanta?”. La tensión se palpó en el ambiente y el intercambio rápidamente se viralizó en redes sociales.

Jorge Rial recordó los inicios de Javier Milei

Durante el pase entre Mañana Sylvestre y Argenzuela por Radio 10, Jorge Rial y Gustavo Sylvestre repasaron los comienzos televisivos de Javier Milei. Ambos coincidieron en que el actual presidente fue impulsado mediáticamente desde los programas de América TV.

“Yo laburaba en América cuando lo llaman a Milei. Me acuerdo que en los pasillos le decían ‘ahí viene el estúpido’. El único que le daba bola y se lo tomaba en serio era Fantino. Cuando lo llevan a Intratables, lo hacen para cagarse de risa. Yo estaba ahí, no me lo contaron”, recordó Rial. Según explicó, la presencia de Milei fue una imposición del empresario Eduardo Eurnekian, que en ese entonces tenía participación en el canal, y Fantino aprovechó la oportunidad para invitarlo con frecuencia a Animales Sueltos, donde su figura comenzó a crecer.