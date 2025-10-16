Fantino se bajó definitivamente y se la terminó de pudrir a Milei.

El periodista Alejandro Fantino se cansó del presidente Javier Milei y le dijo lo que piensa sobre el devenir de su gobierno. La opinión que Fantino dio en el canal de stream Neura.

Ya desde hace algunas semanas, Fantino viene lanzando algunos cuestionamientos a la gestión de Javier Milei. "Si se enoja por esto Javier, es porque yo estaba en el barco equivocado ", comenzó.

"Flaquito, Javi, no uses más la palabra esfuerzo. No estás haciendo ningún esfuerzo. Vos mismo venías a Neura conmigo y rompíamos a la clase política. Vos la llamás casta. La casta no hace esfuerzo, no sabe lo que es el esfuerzo, no saben. Van al Banelco y escupe el billetito pase lo que pase", continuó. Luego, el periodista concluyó su descargo: "Yo hoy me siento muy mal. No mal, muy mal".

La crítica anterior de Fantino a Milei por el viaje a Estados Unidos

El martes, Fantino ya había expresado su preocupación, aunque en ese momento por el viaje de Milei a Estados Unidos, donde compartió un almuerzo con Donald Trump. "No fue un gran día, fue un buen día y algunos piensan que fue un día interpretativo, podríamos decir. Un día raro", señaló en el programa que conduce en Neura.

"A mí me preocupó mucho que no estuviera el anuncio, a mí me angustió mucho que no estuviera el anuncio. Che, lo voy a decir de frente. A mí lo me angustió fue que no estuviera el anuncio", agregó.