Fantino se la pudrió a Milei por el encuentro con Trump: "No fue".

El periodista Alejandro Fantino dio su opinión sobre el encuentro del presidente Javier Milei con su par estadounidense, Donald Trump, en la Casa Blanca. Qué dijo Fantino en el canal de stream Neura.

"No fue un gran día, fue un buen día y algunos piensan que fue un día interpretativo, podríamos decir. Un día raro", comenzó el periodista, visiblemente consternado por la jornada de Milei en Estados Unidos, donde Trump amenazó con que si los argentinos no votaban a La Libertad Avanza el 26 de octubre, dejaría de ser "generoso" con el país.

Luego, Fantino fue al grano: "A mí me preocupó mucho que no estuviera el anuncio, a mí me angustió mucho que no estuviera el anuncio. Che, lo voy a decir de frente. A mí lo me angustió fue que no estuviera el anuncio".

"Dije 'che, pará, se cagó algo, algo pasó', porque yo tenía esto. Y lo conté ayer. Me dijeron 'no digas nada, no seas boludo'. Y no dije nada", siguió y agregó: "Tampoco quiero quedar como un pelotudo adelante de ustedes, que ayer vine y les dije 'prepárense el día de mañana lo que va a ser' y viene el día de hoy y es...".

Fantino se la pudrió a Milei por el encuentro con Trump: "No fue".

Qué dijo Trump al lado de Milei en Estados Unidos

Durante el almuerzo que compartieron, Trump buscó condicionar el voto de los argentinos en las próximas elecciones legislativas. "Yo estoy con Milei porque su filosofía es la correcta. Puede ganar o no. Estamos con él porque creemos que va a ganar. Si no gana, nos vamos", dijo a la prensa.