Desde su programa de radio, Jorge Rial volvió a apuntar contra el Gobierno nacional tras las recientes declaraciones de Donald Trump sobre la situación de la Argentina. El conductor se refirió a la frase del mandatario estadounidense, quien aseguró que el país “está luchando por su vida”, y lanzó una fuerte teoría sobre la información que tendría la Casa Blanca acerca del rumbo económico del gobierno de Javier Milei.

“Tenemos un gobierno títere. Ni siquiera de Trump. Él ayer con esta declaración nos dio un certificado de defunción. Dijo que estamos muertos y punto. Este gobierno no nos va a sacar de esto”, expresó Rial en un duro editorial luego de las fuertes declaraciones del mandatario estadounidense.

El periodista también se refirió a las afirmaciones de Milei durante su última conferencia con medios afines, donde aseguró haber “sacado a 12 millones de personas de la pobreza”. “Este es el mismo presidente que hace 72 horas frente a periodistas amigos se jactaba de eso. Si Trump dice lo que dice, es porque hay información”, agregó Rial.

En su análisis, el conductor de Argenzuela planteó que la relación entre ambos gobiernos atraviesa una etapa de fragilidad. “Si el gobierno de Estados Unidos está tratando de apoyar a un gobierno del que no saben si las elecciones son de medio término o presidencial, les chupa un huevo. A ellos les importa Argentina estratégicamente. Si Trump dice que estamos muertos, es porque tiene información”, sentenció.

Las fuertes declaraciones de Donald Trump sobre Argentina

El expresidente de Estados Unidos Donald Trump volvió a referirse a la situación económica argentina en una conferencia de prensa que brindó en Washington. Allí, aseguró que su país podría comprar carne argentina para bajar los precios internos, pero sorprendió con su diagnóstico sobre el país: “Argentina está luchando por su vida. No tienen dinero, están peleando con todas sus fuerzas para sobrevivir. Nada los está beneficiando. Se están muriendo”, dijo con crudeza.