Jorge Rial habló sobre la detención de su hija Morena.

Horas después de conocerse la nueva detención de Morena Rial, su padre Jorge decidió romper el silencio. En Carnaval Stream, el conductor habló conmovido sobre el presente de su hija mayor, aunque remarcó que la situación es el resultado de sus malas decisiones de vida y que la Justicia actuó como debía.

“Le acaban de revocar la detención domiciliaria a mi hija Morena, lamentablemente no cumplió con lo que lógicamente le exigía la justicia, que es lo que le exige a cualquier ciudadano común”, comenzó diciendo Rial. Y agregó: “Cuando te dan el beneficio de la libertad en tu casa para esperar el juicio hay que respetar las normas y las reglas, te llames Morena Rial o te llames como te llames. La justicia es igual para todos, y mi hija no tiene privilegios, ni los tiene ni los pido”.

Visiblemente afectado, Rial expresó el dolor que siente como padre, pero también dejó en claro su postura frente al tema: “Obviamente que me duele tener a mi hija en esa situación. Ella tomó una decisión de vida teniendo alternativas, porque hay muchos que lo hacen porque no las tienen. Mi hija tenía todo para elegir el camino del estudio, de la honestidad, del bien, y eligió otro que no me gusta y que no tiene nada que ver conmigo ni con mi familia”.

La autocrítica de Jorge Rial sobre Morena

En su descargo, también hizo una autocrítica sobre su rol: “No pude hacer más nada, hice todo lo que pude, seguramente mal, pero hice todo lo que pude. Ella tomó esta decisión y no la pude torcer. Ahí seguramente tuve cierta incapacidad como padre”.

Por último, Rial manifestó su deseo de que la situación sirva como punto de inflexión: “Me gustaría que le pida perdón a los que les hizo daño. Ojalá que lo entienda para que cuando termine esta pesadilla salga una mejor mujer, haya aprendido, pueda estar con sus hijos, pueda criarlos, pueda estudiar, trabajar y ser una mujer común, con la diferencia de que tiene un montón de ventajas que no supo aprovechar”.