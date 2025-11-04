Marcelo Tinelli habló de las amenazas que recibe él y su familia.

Marcelo Tinelli rompió el silencio y habló públicamente sobre las amenazas que sufre su familia, luego de que su hija Juana Tinelli denunciara haber recibido una llamada intimidante días atrás. A través de un extenso mensaje publicado en su cuenta de X (ex Twitter), el conductor aseguró que atraviesan una situación grave y que teme por la seguridad de todos.

“Estamos amenazados todos. Una amenaza que le llegó a mi hija Juani, a la que amo con locura. Mi familia está asustada por todo lo que viene de esta gente, que compró esa deuda a una mutual rosarina con antecedentes con gente pesada”, expresó Tinelli en su publicación, acompañada por un tono de evidente angustia.

Aprovechando su descargo, Marcelo Tinelli también se refirió a las versiones que circularon en los últimos días sobre su situación financiera y las supuestas deudas de su empresa. “El tema de mi deuda es claro. Yo no tengo deudas a nivel personal. La gente que trabaja conmigo hace 25 años, lo hace con mucha felicidad. Problemas financieros en mi empresa hemos tenido y los estamos solucionando. Mientras tanto seguimos dando empleo a mucha gente”, aseguró.

Marcelo Tinelli habló de quiénes estarían amenazando a su familia

Además, detalló el origen del conflicto que, según explicó, dio lugar al hostigamiento que hoy denuncia: “Yo y mi familia, por dinero que pedí y puse en San Lorenzo y de la cual soy uno de los garantes, venimos sufriendo hace tres años una presión y un acoso judicial de quien compró esa deuda, y quiere embargarnos y sacarnos todo”.

Por último, lanzó una frase que dejó en claro su enojo con los responsables: “Esta persona, hoy dueño de medios importantes donde últimamente me ‘asesinan’, buscó comprando esa deuda —usurero, como se llamaba en mi pueblo—, apretarnos a través de su abogado y sacarnos todo lo que gané trabajando y con esfuerzo. Eso es lo que fastidia a alguno de mis hijos”, concluyó.