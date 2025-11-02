Marcelo Tinelli habló de las amenazas a su hija Juana.

Marcelo Tinelli rompió el silencio desde sus redes sociales en relación a la denuncia por amenazas de muerte de su hija Juanita. La modelo hizo un posteo en su cuenta de Instagram sobre lo que atraviesa y también hizo una denuncia formal.

La periodista Laura Ubfal reveló que el Prosecretario Administrativo que atendió el caso de Juana Tinelli le dio un botón antipánico a la joven de 22 años, quien aseguró vivir un calvario. "Habrán podido ver que mi hija Juani tuvo una experiencia muy dolorosa para ella y para todos nosotros, con esta amenaza que recibimos”, comenzó su descargo Marcelo Tinelli en una historia de Instagram.

"Estamos muy tristes y preocupados por lo que pasó, y ocupándome para llegar hasta el fondo de la investigación y dar con los verdaderos responsables. Como se darán cuenta en su posteo, además se trata de un tema familiar y muy íntimo, que prefiero no darle más trascendencia en los medios, sino resolver con amor y diálogo en el seno de nuestra familia", continuó su descargo Tinelli. Y cerró: "Les pido por favor que respeten mi reserva, ya que en este tema no voy a hacer declaraciones, y cualquier cosa que ustedes tengan que saber, se los voy a comunicar. Muchas gracias".

Paula Robles, madre de Juanita, compartió en sus redes sociales una reflexión de Merran Poplar que muchos asociaron con el descargo de su hija: "En general queremos cambiar a las otras personas y las cosas que están pasando. Hay otro mundo en el que sí tenemos posibilidades de hacer, tomar decisiones e influir en la situación. Es muy importante tener en claro cuando hablamos del ‘uso de uno mismo’, qué cae dentro de nuestro ámbito de influencia, qué podemos dirigir y qué no".

Tinelli y su hija Juana.

El descargo de Juanita Tinelli en sus redes sociales

"Durante años prioricé a mi familia, especialmente a mi papá, por encima de mí misma. Lo hice desde ese amor incondicional que uno tiene por su familia, desde la entrega y desde ese instinto de cuidar. Pero en ese intento, también me fui olvidando de mí, de mi salud emocional, y mis propios límites. Y hoy elijo recuperarlos", escribió la hija menor de Tinelli con Paula Robles en su texto. Y continuó: "No comparto ni avalo muchas de las decisiones que mi papá ha tomado en los últimos años. Creo que esas acciones lo han llevado a atravesar momentos difíciles que no me corresponden, pero si me afectan profundamente. No puedo responsabilizarme por lo que hice, pero sí por lo que siento y por cómo eso me atraviesa, a tal punto de temer por mi vida, por mi libertad".

Juana se refirió de manera directa a su denuncia y reveló: "Hace poco viví una situación que me llevó a sentir un límite. Fui amenazada, y aunque no quiero detenerme en los detalles, eso fue suficiente para entender que no puedo seguir viviendo con miedo por decisiones que no tomé. Hablar, hoy, no es un impulso ni un acto de rebeldía: es una necesidad, y por sobre todo un derecho".