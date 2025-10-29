El polémico apoyo de Tinelli a la reforma laboral de Milei.

El conductor televisivo y de streaming Marcelo Tinelli bancó la reforma laboral propuesta por el gobierno de Javier Milei. El polémico mensaje que el ex presidente de San Lorenzo publicó en sus redes sociales.

Desde hace semanas, el presidente Javier Milei viene advirtiendo que, cuando tenga más diputados y senadores, el oficialismo avanzará con varias reformas, entre las que están la laboral, la tributaria y la previsional. Ahora que La Libertad Avanza (LLA) ganó las elecciones legislativas, ya comienzan a conocerse detalles sobre estas reformas.

Fue en ese contexto que, en su cuenta de X, Tinelli se hizo eco de una nota de Clarín que explicaba cómo serían las reformas tributaria y laboral. con esta última, el Gobierno busca flexibilizar el régimen de trabajo y eliminar derechos para los trabajadores. "Excelente", tuiteó Marcelo Tinelli este miércoles por la mañana.

Qué dijo Milei sobre la reforma laboral

Después de ganar las elecciones para el Congreso de la Nación, el Presidente dio detalles sobre la reforma laboral que su gobierno impulsará en el parlamento. "Hay un régimen contractual vigente que tiene más de 70 años, no está diseñado para este mundo. Si la mitad de los trabajadores están en el sector informal, eso quiere decir que no funciona", dijo Milei en diálogo con A24.

"Si las partes quieren seguir usando los contratos actuales, pueden hacerlo. Pero también se abre la posibilidad de nuevos acuerdos entre trabajadores y empleadores. Eso le da flexibilidad a quienes hoy están afuera del sistema", agregó el libertario.