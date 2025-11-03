Laura Ubfal habló de las amenazas a Juana Tinelli: "Fue"

Laura Ubfal reveló un inquietante detalle sobre las amenazas a Juana Tinelli.

La familia Tinelli ha quedado sumamente movilizada por la amenaza de muerte que le han enviado a Juana, la cuarta de los hijos de Marcelo (la segunda que tuvo con Paula Robles). "Durante mucho tiempo elegí callar. Callar por miedo, por costumbre, por amor y fidelidad para proteger a quienes más amo. Pero hay momentos en los que el silencio deja de ser refugio y se convierte en una carga que duele más que cualquier palabra", manifestó a través de sus redes sociales.

"Hace poco viví una situación que me llevó a sentir un límite. Fui amenazada, y aunque no quiero detenerme en los detalles, eso fue suficiente para entender que no puedo seguir viviendo con miedo por decisiones que no tomé. Hablar, hoy, no es un impulso ni un acto de rebeldía: es una necesidad, y por sobre todo un derecho", prosiguió.

Juana Tinelli es la menor de las hijas mujeres de Marcelo.

"Durante años prioricé a mi familia, especialmente a mi papá, por encima de mí misma. Lo hice desde ese amor incondicional que uno tiene por su familia, desde la entrega y desde ese instinto de cuidar. Pero en ese intento, también me fui olvidando de mí, de mi salud emocional, y mis propios límites. Y hoy elijo recuperarlos. Hablo desde el amor y desde el miedo. Porque más allá de todo, él siempre será mi papá. Y lo amo, pero ser su hija no puede significar vivir con miedo, no lo merezco", añadió.

"Después de la amenaza, sentí que tenía que hacerlo. Pero hacerlo con honestidad, con claridad, con lo que merezco como ser humano, con muchísimo temor. (...) No me considero una víctima, me considero alguien que eligió hablar después de mucho silencio. Porque guardar lo que duele también destruye. Y si lo que digo hace ruido, que sea el ruido de una verdad que necesitaba ser dicha", concluyó.

Laura Ubfal habló sobre quien envió la amenaza

En Infama, la reconocida periodista Laura Ubfal brindó detalles respecto a lo ocurrido con la joven de apenas 23 años: "El jueves, Juanita recibe una amenaza en su celular y alerta a sus padres, Marcelo y Paula Robles. Van a hacer la denuncia al Ministerio Público Fiscal y le dan un botón antipánico. La amenaza, lamentablemente, la recibió ella, pero es para toda la familia. Mañana empieza un operativo de seguridad para toda la familia".

Respecto al autor, apuntó: "Fue de una persona conocida, alguien muy cercano al entorno. No pueden creerlo. Juana se lo contó a su familia. Ella intuye, sabe quién es. Viene por el tema del fútbol". Por su parte, Luis Ventura opinó: "Todo gira en torno a los compromisos económicos que tomó Marcelo y no todos están cumpliendo las expectativas de la otra parte".