Malena Pichot se burló de Juanita Tinelli en vivo: "No es fácil"

Malena Pichot fue muy crítica con Juanita Tinelli.

El conflicto que envuelve a la familia Tinelli sigue sumando repercusiones. Esta vez fue Malena Pichot quien decidió opinar sobre el caso, aunque lejos de mostrar empatía con Juanita Tinelli, eligió ironizar sobre la joven modelo. Vale destacar que todo comenzó días atrás cuando la modelo realizó un largo descargo en el que contaba su difícil presente.

Durante su programa en Futurock, la comediante abordó la denuncia judicial que presentó la hija menor de Marcelo Tinelli, quien aseguró haber recibido amenazas telefónicas. Sin embargo, en lugar de solidarizarse con la situación, Pichot apuntó contra el estilo de redacción del posteo que Juanita compartió en Instagram tras el episodio.

“Un párrafo que tenga principio, desarrollo y conclusión no es fácil. No se pongan a escribir si no están preparados. Es más difícil de hacer lo que hace que hacerlo bien”, lanzó con tono burlón, desatando las risas del resto de sus compañeros. El comentario rápidamente se viralizó en redes, donde los usuarios se dividieron entre quienes celebraron su ironía y quienes le reprocharon la falta de empatía con una joven que atraviesa un momento difícil.

El escándalo de los Tinelli que no da tregua

El conflicto comenzó cuando Juanita Tinelli denunció ante la Justicia haber recibido amenazas telefónicas anónimas, hecho que provocó conmoción en el entorno de Marcelo Tinelli. La investigación apunta a determinar si los llamados estarían relacionados con los problemas económicos que enfrenta el conductor y su disputa con el empresario Gustavo Scaglione, nuevo dueño de Telefe.

El propio Jorge Rial reveló que Tinelli habría “molestado a gente poderosa” con una serie de publicaciones en redes, incluyendo críticas a Cristina Kirchner, apoyo a la reforma laboral de Javier Milei y un polémico video en el que se lo veía detener su avión privado en Tucumán para comprar empanadas.