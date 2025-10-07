Malena Pichot dijo lo que todos piensan de Robertito Funes Ugarte: "Es"

Malena Pichot se refirió a la agresión sufrida por Robertito.

Roberto Funes Ugarte estuvo en boca de muchos estos últimos días, luego de la agresión que sufrió al cubrir la marcha por el triple femicidio ocurrido en Florencio Varela. El periodista había sido abordado por varias personas que estaban en la movilización y una en particular no solo lo empujó, sino que además (adujó él) le dio un arañazo. Esto derivó en intervención policial y comentarios de todo tipo en las redes sociales.

Una de las personas que usó ese último medio para pronunciarse fue Malena Pichot: "Hay división de aguas. Yo estoy a favor, eh, de que lo empujen. No te digo que le peguen, que le peguen, no. De que simplemente lo vayan arriando hacia fuera de la marcha a una persona que no quiere nada de lo que se está pidiendo ahí". Esto generó enojo por parte de varios y la mujer tuvo que salir a hacer frente a las críticas.

Robertito Funes Ugarte, agredido en la marcha del triple femicidio ocurrido en Florencio Varela.

¿Qué dijo Malena Pichot sobre la agresión a Robertito?

En un móvil de Intrusos, Malena Pichot opinó: "No me hice eco de un hecho de violencia, sólo dije que está bien que lo arriarán. Usé la palabra ‘arriar’. Eso no implica contacto físico. Como hacen con las vacas que las arrean, pero nadie las toca". Tras ello, dejó en claro: "No me parece bien que lo hayan empujado, sino que lo arren hacia afuera de la marcha porque obviamente fue a provocar, sino fue así, todo lo que piensa es provocador".

"Lo mandaron a cubrir, pero la gente sabe lo que él piensa, las cosas que banca y lo que él cree. Las marchas suelen ser lugares muy sensibles en donde la gente está con todo a flor de piel y lo sacaron así", explicó acerca de la reacción que hubo contra él, aunque más adelante concluyó: "Yo siempre digo la verdad, sin justicia no tiene que haber paz. La violencia a veces es defensa personal".