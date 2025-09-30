Robertito Funes disparó contra la organización de los Premio Martín Fierro.

Pasó apenas un día desde la entrega de los Martín Fierro 2025 de la televisión, pero las polémicas no tardaron en instalarse. Robertito Funes Ugarte, fiel a su estilo directo, lanzó duras críticas a la organización de la gala y apuntó contra APTRA, la entidad que organiza los premios.

“Fue un mamarracho, un espanto todo. No estoy enojado, estoy embolado”, disparó el periodista en diálogo con Puro Show desde su camioneta, a la salida del Hotel Hilton de Puerto Madero. “No sé qué hizo la gente de APTRA. Mi enojo es con las ternas, estaban mal diagramadas, todas mezcladas. Todo fue raro. La próxima tendrían que hacerlas equitativas. Igualmente, fue una fiesta divina, la pasamos bien”, agregó con un dejo de frustración.

Robertito, que días atrás había sido protagonista de un cruce con Nancy Pazos en A la Barbarrosa, también apuntó a la falta de reconocimiento a su equipo: “Georgina no estuvo nominada, el programa no ganó, Pía Shaw que es fabulosa tampoco. Cualquier cosa votó la gente de APTRA”. El movilero no dudó en dejar en claro su indignación tras la famosa premiación.

Lejos de quedarse en la queja, el periodista planteó cambios necesarios en la institución. “Tienen que rejuvenecer APTRA, tiene que ingresar gente nueva. Pilar Smith sería muy buena acompañando a Luis Ventura. Luis es muy bueno, hace bien su trabajo, pero creo que estaría mejor que sean dos, que compartan la presidencia”, sostuvo.

La opinión de Marcela Tauro sobre Robertito Funes y APTRA

En Intrusos (América TV), el tema también fue analizado. Rodrigo Lussich aseguró: “Estaba furioso porque dice que es revelación”, en referencia al enojo de Robertito tras perder en su terna con Oliver Quiroz. Marcela Tauro, por su parte, lanzó una fuerte reflexión: “Me parece que uno ya a esta altura de la vida tiene que aceptar. Los premios son así”. Y luego fue más allá: “No queda bien lo que voy a decir, pero no es querido Robertito en APTRA, eso es fundamental”.