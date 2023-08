Paula Robles contó toda la verdad tras el regreso de Tinelli a la TV: "Tenemos"

La expareja de Marcelo Tinelli habló sobre su presente amoroso. Paula Robles es madre del tercer hijo y la cuarta hija del conductor, Francisco y Juana.

Paula Robles fue la segunda esposa de Marcelo Tinelli, con quien tuvo a sus hijos Francisco y Juana a principios de los 2000. La pareja siempre se mostró muy unida, incluso después de su separación; tanto el conductor bolivarense como la bailarina revelaron en varias oportunidades la estrecha relación que tienen por sus hijos y que se consideran familia. Dada esta realidad, las especulaciones de una vuelta al amor nunca cesaron y por eso las recientes noticias que Robles dio sobre su vida sentimental generaron sorpresa.

Robles y Tinelli se conocieron en el programa El Ritmo de la Noche, donde ella trabajaba como bailarina, y en 1998 dieron el sí. La artista fue pareja de la cara de Showmatch durante gran parte de sus años de éxito televisivo pero en 2009 el amor llegó a su fin. Desde ese momento, no se han conocido novios famosos de Pula pero recientemente se la vinculó a un bailarín con quien se la vio muy pegada.

"Es un compañero de trabajo. Tenemos un proyecto laboral juntos. Es pareja de baile. Es un proyecto a full, ya salimos a bailar juntos", explicó Robles en diálogo con Primicias Ya tras haber sido fotografiada cuando estaba tomada de la mano del hombre en la Muestra Internacional de Cine Documental de Buenos Aires.

Paula Robles, sobre su vínculo con Marcelo Tinelli

"Ya no es un amor de pareja, pero uno se sigue queriendo y somos los papás de los chicos. Es el papá de mis hijos. No podría no quererlo", comentó Robles en diálogo con Ángel de Brito y las panelistas de LAM. Andrea Taboada le hizo saber a la bailarina la expectativa del público por que vuelvan a estar juntos con Tinelli y ella respondió: "Tal vez porque en el tiempo que estuvimos juntos la gente nos vio bien. Los chicos tienen esa fantasía de que los padres vuelvan, pero los nuestros ya están grandes".

Lista de participantes de Bailando por un sueño 2023

El reality show que Marcelo Tinelli condujo durante más de diez años en El Trece llega por primera vez a la pantalla de América TV el 4 de septiembre. Pampita, Moria Casán, Ángel de Brito y Marcelo Polino serán los jurados de la competencia de baile.