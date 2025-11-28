Los cheques rechazados por falta de fondos aumentaron un 205% interanual

¿Todo marcha acorde al plan? ¿Qué plan? La cantidad de cheques rechazados no para de crecer, dato sintomático sobre un plan económico que no para de asfixiar a las pequeñas y medianas empresas (pymes). En vez de impulsar una reforma laboral recesiva, la administración Milei (y la oposición parlamentaria) debería ponerse a pensar en el día a día de un mercado interno al límite del estallido.

De acuerdo al último informe del Banco Central sobre los pagos minoristas, durante octubre se registraron 108.979 cheques rechazados por falta de fondos. Hace un año, habían sido apenas 35.659 cheques. El crecimiento fue del 205% interanual. ¿Quién puede sobrevivir a semejante ajuste programático?

Cheques, cheques, cheques…rechazados

La situación financiera de las empresas se encuentra cada vez más compleja. Síntoma de una época de ataque al mercado interno. El último informe sobre tendencia de negocios para la industria manufacturera, publicado por el Indec, dio cuenta de que para el 35% de las empresas encuestadas el acceso al crédito “era difícil” y el 22% respondía que su situación financiera era mala.

En el caso de los supermercados y autoservicios, el 19,2% de los encuestados sostuvo que su situación financiera era “mala”, cuando un mes atrás el guarismo era del 13%. Todo empeoró. El 40% de los consultados también afirmó que el acceso al crédito “estuvo difícil”, seis puntos porcentuales más difícil que lo registrado durante la encuesta de septiembre.

Este panorama recogido en la encuesta sobre tendencia de negocios, ¿habrá tenido alguna repercusión en el resto de la cadena comercial? ¿Qué pasó en cada una de las empresas que funcionan como proveedores de estos grandes comercios e industrias? La pregunta amerita un trabajo metodológico para ser respondida. De todas maneras, los informes del Banco Central brindan un acercamiento indicial.

Durante octubre, el total de cheques rechazados fue de 179.305, una leve caída del 0,8% mensual, pero en la comparación interanual el incremento de los rechazados fue del 79,4%. En el caso de los cheques rechazados por falta de fondos, el incremento interanual fue del 205%.

Al comparar la serie histórica, el promedio mensual de los últimos dos años rondaba en los 36.000 cheques rechazados por falta de fondos. Pero este año se pegó el salto en las complejidades que afectan la cadena de pagos como consecuencia del encarecimientos de las condiciones financieras.

En el acumulado entre enero y octubre de 2024 se habían rechazado 279.000 cheques mientras que para el mismo período de este año fueron un total de 697.516. El salto exponencial para la totalidad de lo que va del 2025 llegó al 150%.

Las familias viven al límite de sus ingresos (y endeudados)

Según un trabajo del Instituto Argentina Grande (IAG), desde junio del año pasado viene creciendo el endeudamiento de las familias. “Entre junio de 2024 y julio de 2025 -último dato- creció un 100% (en términos reales) el monto adeudado por las personas humanas a bancos y entidades financieras y casi no varió la cantidad de personas endeudadas (15 millones, un tercio de la población). Es decir, la población está más endeudada. Como crece el monto adeudado mes a mes, pero los salarios del sector privado registrado (medidos por SIPA, mediana sin estacionalidad) no crecen al mismo ritmo, se necesitan cada vez más salarios para cubrir la deuda promedio por deudor”, puede leerse en el informe citado.

Actualmente, un deudor promedio del sistema financiero necesitaría reunir 3 sueldos para cubrir lo adeudado. La mediana de esa deuda se ubica entre 1 millón y 2,5 millones de pesos. “Se trata de deudas pequeñas que indicarían que el aumento del endeudamiento no responde solamente a una explosión del crédito para la compra de inmuebles y autos. El crecimiento del endeudamiento con entidades financieras resulta preocupante porque se da en un contexto de pico histórico de la mora. En octubre la morosidad de las tarjetas de crédito llegó al 7,4% y de los créditos personales al 9,1%”, concluyó el IAG.