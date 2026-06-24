The Warriors, la película que la dictadura prohibió en Argentina, llegará a Broadway

The Warriors, la película prohibida por la dictadura argentina, llegará a Broadway.

El musical Warriors, basado en la película The Warriors (1979) y en el libro homónimo de Sol Yurick, llegará a Broadway en 2027, con una puesta de libreto, música y letras de los coautores Lin Manuel-Miranda y Elisa Davis. Se trata de la primera adaptación musical del clásico de culto que estuvo prohibido en la última dictadura cívico militar en Argentina.

Lin Manuel-Miranda, quien estuvo detrás del éxito de Hamilton, es el responsable mayor de la obra que comenzará sus funciones en el Teatro Lunt-Fontanne y que cuenta con un giro ambicioso: la pandilla protagonista será femenina, según indicó el portal Deadline. Warriors, dirigido por Jenny Koons y codirigida y coreografiada por Andy Blankenbuehler, contará la historia de una pandilla ficticia de Nueva York cuyos miembros son incriminados por el asesinato de un líder del grupo que operaba por toda la ciudad, desde Coney Island hasta El Bronx.

"Con Warriors emprendemos un viaje trascendental por la ciudad, lleno de emoción y determinación, mientras nuestros personajes luchan por sobrevivir", indicaron Miranda y Davis en un comunicado conjunto. El musical es producido por Thomas Kail, Lin- Manuel Miranda, Luis A. Miranda y Jeffrey Seller.

Según se informó en el comunicado, Warriors se pensó como un álbum conceptual, lanzado el 18 de octubre de 2024, producido por el rapero Nas, de Nueva York, y el músico Mike Elizondo, ambos ganadores de un Grammy. Esta experiencia auditiva inmersiva contó con un elenco estelar de voces, incluyendo a Lauryn Hill, Nas, Busta Rhymes, Marc Anthony, Billy Porter, Ghostface Killah, RZA, Colman Domingo, Cam'ron, Kim Dracula y muchos más.

Un estreno marcado por la polémica y la prohibición

En Estados Unidos, el estreno de The Warriors estuvo envuelto en una fuerte polémica ya que hubieron varios incidentes de violencia registrados en algunas salas durante sus primeras semanas en cartel. Las peleas y boicots fueron tan resonantes que Paramount optó por reducir la campaña de publicidad y la película salió rápidamente de exhibición.

Mientras en Estados Unidos se polemizaba sobre los efectos que podía causar la película en el público, en Argentina el recibimiento fue mucho más tajante. En años marcados por la última dictadura cívico militar, el Ente de Calificación Cinematográfica decidió prohibir su exhibición en las salas. Recién en 1985, con el regreso de la democracia, The Warriors pudo mostrarse en Argentina y para ese entonces ya estaba consolidada como una película de culto, famosa entre los cinéfilos.