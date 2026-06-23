La oscura historia detrás de The Omen, el clásico maldito de Gregory Peck que cumple 50 años

Damien, el Anticristo en The Omen (1976).

En 1976, el cine de terror dio un giro definitivo con el estreno de The Omen, una película que instaló en la cultura popular una de las figuras más inquietantes del género: el niño que podría ser el Anticristo. A 50 años de su lanzamiento, la película no solo sigue vigente, sino que se mantiene como un punto de referencia obligado cuando se habla de terror psicológico con trasfondo religioso.

Dirigida por Richard Donner y protagonizada por Gregory Peck, la historia sigue a Robert Thorn, un diplomático estadounidense que, tras la muerte de su hijo biológico en el parto, decide reemplazarlo en secreto por otro recién nacido sin decírselo a su esposa. Años después, ese niño, Damien, comienza a manifestar comportamientos perturbadores y una serie de muertes inexplicables se acumulan a su alrededor. La sospecha crece: Damien podría ser la encarnación del Anticristo, destinado a desencadenar el apocalipsis.

La trama combina el terror sobrenatural con el thriller conspirativo. No hay excesos visuales gratuitos: el miedo se construye lentamente, a través de señales, símbolos religiosos, miradas y una tensión constante que atraviesa a los personajes. Gregory Peck aporta una solidez dramática clave: su personaje no es solo un hombre asustado, sino alguien desgarrado entre la razón, la fe y la evidencia que se vuelve cada vez más difícil de ignorar.

En términos de recaudación, la película fue un éxito rotundo para su época. Con un presupuesto relativamente bajo, cercano a los 3 millones de dólares, logró superar los 60 millones en taquilla mundial, consolidándose como uno de los grandes fenómenos comerciales del cine de terror de los años 70. Este rendimiento impulsó rápidamente la expansión de la saga.

La maldición de The Omen y todas las secuelas

El impacto de la película también estuvo rodeado de curiosidades y leyendas urbanas. Durante el rodaje circularon historias sobre supuestos accidentes y coincidencias inquietantes: desde incidentes con animales utilizados en producción hasta situaciones personales de los actores que fueron interpretadas como “malas señales”. Incluso el propio Gregory Peck habría vivido momentos difíciles durante la filmación, lo que alimentó el mito de una “maldición” asociada al film. Aunque la mayoría de estos relatos no tienen confirmación, contribuyeron a reforzar el aura oscura que rodea a la obra.

El éxito de The Omen dio lugar a una franquicia que se extendió durante décadas. La primera secuela, Damien: Omen II (1978), continuó la historia del personaje ya adolescente, mientras que Omen III: The Final Conflict (1981) cerró la trilogía cinematográfica clásica con Damien adulto enfrentando su destino político y mesiánico. En 1991 llegó una cuarta entrega televisiva, Omen IV: The Awakening, que intentó reiniciar la narrativa con una nueva protagonista vinculada al linaje del Anticristo. Ya en 2006, Hollywood volvió a apostar por la historia con un remake que replicaba casi plano por plano la versión original, confirmando la vigencia del concepto.