A qué se dedica Rossana Almeyda, la novia de Marcelo Tinelli

Los viajes, el deporte y el contacto con la naturaleza forman parte de los intereses que comparte habitualmente en sus redes sociales

El presente sentimental de Marcelo Tinelli volvió a captar la atención del mundo del espectáculo tras la confirmación de su romance con Rossana Almeyda. Aunque mantiene un perfil bajo lejos de los medios, la empresaria santafesina construyó una trayectoria propia vinculada a la moda, los negocios y la formación académica.

Quién es Rossana Almeyda, la nueva pareja de Marcelo Tinelli

La relación entre Marcelo Tinelli y Rossana Almeyda se convirtió en uno de los temas más comentados de las últimas semanas luego de que el conductor decidiera mostrar públicamente el vínculo a través de sus redes sociales.

La empresaria nació en la provincia de Santa Fe y, antes de ganar notoriedad por su relación con el conductor, desarrolló una carrera vinculada al mundo de la moda. Durante años trabajó como modelo y construyó una vida entre Argentina y Estados Unidos, especialmente en Miami, ciudad donde residió durante un largo período.

Separada y madre de un hijo, Almeyda se caracteriza por mantener una exposición mediática muy limitada. Sin embargo, sus redes sociales permiten conocer aspectos de su vida cotidiana, marcada por los viajes, el deporte y el contacto con la naturaleza.

Su llegada a la vida de Marcelo Tinelli representa una nueva etapa sentimental para el conductor, luego de su relación con Milett Figueroa.

A qué se dedica Rossana Almeyda actualmente

Uno de los aspectos que más despertó curiosidad sobre Rossana Almeyda es su actividad profesional. Además de haber desarrollado una carrera como modelo, actualmente se desempeña como empresaria y cuenta con una sólida formación académica.

La santafesina es licenciada en Ciencias Políticas y complementó sus estudios con diversos cursos de posgrado. Esta combinación entre experiencia en el mundo de la moda y preparación universitaria le permitió construir un perfil poco habitual dentro del universo del espectáculo.

Su actividad profesional se desarrolla con discreción, lejos de la exposición constante que caracteriza a muchas figuras públicas. Sin embargo, quienes la conocen destacan su interés por cuestiones sociales, políticas y culturales, áreas que forman parte de su formación académica.

La nueva pareja de Marcelo Tinelli logró así consolidar una identidad propia basada tanto en sus proyectos empresariales como en su desarrollo intelectual.

El rol de Pampita en la historia de amor

Rossana Almeyda nació en Santa Fe, trabajó como modelo y construyó una trayectoria profesional alejada de la exposición mediática

Uno de los detalles más llamativos del romance tiene como protagonista a Pampita. Según trascendió, la modelo habría sido una pieza clave para que Rossana Almeyda y Marcelo Tinelli se conocieran.

La amistad entre Pampita y Almeyda es de larga data, mientras que la conductora también mantiene una excelente relación con Tinelli desde hace años. Por ese motivo, distintas versiones la señalaron como la persona que facilitó el acercamiento entre ambos.

Aunque ninguna de las protagonistas profundizó demasiado sobre el tema, la cercanía entre ellas alimentó las especulaciones acerca de su influencia en el inicio de la relación.

Una empresaria apasionada por los viajes y la naturaleza

Más allá de su faceta profesional, Rossana Almeyda encuentra gran parte de su inspiración en los viajes y las actividades al aire libre. Sus redes sociales funcionan como una especie de diario visual en el que comparte experiencias en distintos rincones del mundo.

Entre sus destinos aparecen lugares tan diversos como Jordania, Kenia y Egipto, además de otros países que visitó a lo largo de los años. Esa curiosidad por conocer nuevas culturas también la llevó a vivir durante un tiempo en Chile y posteriormente en Miami.

El deporte ocupa otro lugar importante en su vida. Practica snorkel, buceo y distintas actividades vinculadas con el mar. Además, mantiene una estrecha relación con los animales, especialmente con los caballos y los perros, protagonistas frecuentes de sus publicaciones.