Dónde queda Haití, país que juega el Mundial 2026: mapa, ubicación e idioma

La Selección de Haití.

La clasificación de Haití al Mundial 2026 representa uno de los grandes hitos del fútbol internacional en los últimos años. El seleccionado caribeño consiguió su boleto para la cita que organizarán Estados Unidos, México y Canadá y disputará apenas la segunda Copa del Mundo de su historia.

Hasta ahora, la única participación haitiana había sido en Alemania 1974. En aquel torneo, el combinado centroamericano perdió sus tres encuentros, convirtió apenas dos goles y recibió 14 tantos. Más de cinco décadas después, el país vuelve a ilusionarse con una generación que sueña con hacer historia en el escenario más importante del fútbol.

¿Dónde queda Haití?

Haití está ubicado en la isla La Española, en el mar Caribe, y forma parte de los trece Estados que integran la llamada América Insular o las Antillas. Comparte la isla con República Dominicana, país con el que limita al este.

Además, sus fronteras naturales están marcadas por el océano Atlántico al norte, el mar Caribe al sur y el oeste, y el Paso de los Vientos, un estrecho marítimo que lo separa de Cuba. Jamaica está ubicada a unos 190 kilómetros de sus costas, mientras que la isla Gran Inagua, perteneciente a Bahamas, está situada al norte.

Con una superficie de 27.755 kilómetros cuadrados, Haití es el tercer país más grande de las Antillas, detrás de Cuba y República Dominicana. Su territorio incluye también varias islas e islotes, como Gonâve, Tortuga, Vaches y el archipiélago de las Cayemites.

La geografía haitiana se caracteriza por su relieve montañoso. De hecho, el nombre "Haití" proviene del término indígena arawak "Ayti", que significa "Tierra Montañosa". Cerca de dos tercios del país se encuentran por encima de los 490 metros sobre el nivel del mar, con cadenas montañosas que atraviesan gran parte del territorio.

Qué idioma se habla en Haití y cuáles son sus principales características

Haití posee dos idiomas oficiales: el francés y el criollo haitiano. Este último es utilizado de manera cotidiana por la gran mayoría de la población, mientras que el francés suele emplearse en ámbitos institucionales, educativos y administrativos.

La población haitiana supera los 11,4 millones de habitantes y está compuesta mayoritariamente por descendientes de africanos. Culturalmente, el país presenta una identidad muy particular dentro del Caribe, diferenciándose de las naciones hispanohablantes y angloparlantes de la región.

Haití.

En materia religiosa, el catolicismo continúa siendo la confesión predominante, aunque una parte importante de la población también practica el vudú, una religión con raíces en las tradiciones espirituales de África Occidental que forma parte esencial de la historia y la cultura haitiana.

Datos clave de Haití

Capital: Puerto Príncipe.

Puerto Príncipe. Idiomas oficiales: francés y criollo haitiano.

francés y criollo haitiano. Gentilicio: haitiano.

haitiano. Presidente: Alix Didier Fils-Aimé.

Alix Didier Fils-Aimé. Superficie: 27.755 km².

27.755 km². Población: 11.470.261 habitantes.

11.470.261 habitantes. Moneda: gourde haitiano.

El plantel que ilusiona a Haití en el Mundial 2026

La clasificación mundialista generó una enorme celebración en todo el país. A diferencia de lo ocurrido en 1974, Haití llega con varios futbolistas que compiten en ligas importantes y que alimentan la esperanza de dar alguna sorpresa.

Entre las principales figuras aparecen Wilson Isidor, delantero del Sunderland inglés; Jean-Ricner Bellegarde, mediocampista del Wolverhampton Wanderers; Ricardo Adé, defensor de Liga de Quito; y Frantzdy Pierrot, atacante del Çaykur Rizespor de Turquía.

El desafío no será sencillo. Haití compartirá grupo con tres rivales de peso y buscará conseguir los primeros puntos mundialistas de su historia.

Los partidos de Haití en el Mundial 2026

19 de junio (22.00): Haití vs. Brasil.

24 de junio (19.00): Haití vs. Marruecos.

Después de 52 años de espera, el país caribeño tendrá una nueva oportunidad para mostrarle al mundo su fútbol y escribir una de las historias más emotivas de la Copa del Mundo 2026.