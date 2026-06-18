Alemania envía buques al mar Rojo para una posible misión en el estrecho de Ormuz: ministro

Imagen de archivo del buque de contramedidas antiminas Fulda de la Marina alemana (Bundeswehr) amarrado en Kiel, Alemania.

​Alemania está enviando dos buques al mar Rojo como preparación para una posible misión militar ‌en el estrecho ‌de Ormuz, según declaró el jueves el ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius.

Horas después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmara un acuerdo con Irán para poner fin a una guerra que ha perturbado el suministro energético mundial, ​responsables del sector ⁠del transporte marítimo y de los seguros ‌pidieron el despliegue urgente de buques dragaminas ⁠en el estrecho.

"En estos ⁠momentos, nuestro dragaminas Fulda y el buque de suministro Mosel están atravesando el canal de Suez en dirección ⁠al mar Rojo", declaró Pistorius a los ​periodistas a su llegada a una ‌reunión con sus homólogos ‌de la OTAN en Bruselas.

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Pistorius, que no dio ⁠un plazo concreto, señaló que será necesaria la aprobación de Irán y Omán antes de cualquier participación en una operación de desminado, y ​añadió que ‌cualquier misión dependerá también de la evolución de las negociaciones entre Irán y Estados Unidos.

Garantizar que el estrecho quede libre de minas podría retrasar varias semanas la vuelta ⁠a la normalidad del tráfico marítimo, según informaron a Reuters fuentes del sector naviero y de la seguridad marítima.

Alemania también va a enviar drones submarinos, buzos especializados en minas y equipos de protección de buques.

Aunque Francia y Reino Unido han estado impulsando planes para ‌una misión naval multinacional, los diplomáticos afirman que Irán manifestó una fuerte oposición a cualquier presencia militar extranjera en la vía navegable y podría intentar imponer tasas de tránsito al transporte marítimo —una línea roja ‌para las potencias europeas—.

Funcionarios del Gobierno griego han afirmado que Atenas está dispuesta a enviar recursos para apoyar ‌las labores de ⁠desminado, pero el portavoz del Gobierno, Pavlos Marinakis, declaró el jueves que no ​se había tomado ninguna decisión concreta a nivel operativo.

Con información de Reuters